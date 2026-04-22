　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗革命衛隊開火！　貨櫃船遭擊中受損

▲▼阿曼穆桑達姆半島外海、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上的船隻與油輪。（圖／路透）

▲圖為荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上的船隻與油輪。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）接到事故通報稱，在阿曼東北方15海里處，一艘貨櫃船遭伊朗革命衛隊（IRGC）砲艇逼近並開火。貨櫃船遭到伊朗攻擊之後，艦橋嚴重受損，所幸並未發生火災或造成環境影響，船員全數平安。

CNN、半島電視台等報導，伊朗革命衛隊是在未發出無線電警告的狀態下朝船隻開火。這起事件中的貨櫃船相關資訊尚待確認，包括船隻位置等。

根據伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）消息，伊朗軍方對一艘多次無視警告的貨櫃船執行海事法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嚇爛！滷肉便當吃到「超尖刀片」　小吃店認錯
保五警突開槍！嚇壞現場同仁　原因曝光
8公里油污「太空清晰可見」！　近億人飲水恐受波及
控衛福部長、疾管署長圖利高端　前立委判賠120萬！
獨／00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」慘被問爆
「所有馬鈴薯都有龍葵鹼！」　YTR預告吃美國發芽版：我敢吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美伊2輪談判能否登場？　學者剖析4大可能：雙方都必須妥協

伊朗革命衛隊開火！　貨櫃船遭擊中受損

太空清晰可見！伊朗戰爭釀油污外洩　近億人飲水系統恐受波及

日本擬修法管控社群平台！未成年人上網恐「先驗年齡」再放行

ChatGPT向校園槍手提供「重大建議」　佛州檢方要查了

靖國神社春季例大祭登場！高市早苗「貢獻祭祀費」　仍遭中韓抗議

英國會通過禁菸法案　2009年後出生者終身不得購菸

法拉利飆山路「自撞護欄」　《決勝時刻》幕後大咖當場喪命

川普延長停火原因曝光　就等伊朗最高領袖回應

擅闖韓軍事基地偷拍戰機　兩名中國籍高中生「遭求處4年徒刑」

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

美伊2輪談判能否登場？　學者剖析4大可能：雙方都必須妥協

伊朗革命衛隊開火！　貨櫃船遭擊中受損

太空清晰可見！伊朗戰爭釀油污外洩　近億人飲水系統恐受波及

日本擬修法管控社群平台！未成年人上網恐「先驗年齡」再放行

ChatGPT向校園槍手提供「重大建議」　佛州檢方要查了

靖國神社春季例大祭登場！高市早苗「貢獻祭祀費」　仍遭中韓抗議

英國會通過禁菸法案　2009年後出生者終身不得購菸

法拉利飆山路「自撞護欄」　《決勝時刻》幕後大咖當場喪命

川普延長停火原因曝光　就等伊朗最高領袖回應

擅闖韓軍事基地偷拍戰機　兩名中國籍高中生「遭求處4年徒刑」

震民調／鄭習會大利多？民調一面倒　藍白支持者也一定比例不認同

首位台灣出生NASA太空人來了！林琪兒4/24桃猿主場開球

小禎❤小7歲男友「吃飯解鎖第一次」！揭脫單3秘訣：原來戀愛那麼輕鬆

虛幣圈開趴！川普喊「延長停火」　比特幣回血、以太幣飆近3%

離譜逆向紅燈左轉出事！衰騎士猛烈撞上雙方全倒...現場慘況曝

U:NUS近距離寵粉甜出汁！　驚喜宣告重磅喜訊

大谷連續53場上壘追平隊史第2　羅伯斯分析近況「仍未完全順暢」

嚇爛！嗑滷肉便當「超尖刀片險下肚」　小吃店認錯：絞肉機壞了

親藍粉專：中共野蠻打壓只會激起憤怒　結果就是讓民進黨無限執政

宋仲基首同框愛妻！同台凱蒂甜喊「兒子啊」眼神太寵

【不會打陀螺別想結婚XD】婚禮闖關火力全開　小關主直接破防XD

國際熱門新聞

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

涮乃葉點餐送來隱形肉片！總公司道歉了

川普宣布延長停火　伊朗：我們沒有提出要求

快訊／川普宣布：延長對伊朗停火時間

美伊情勢不明美股收黑！　盤後「川普TACO」起漲

美軍在印太攔截登檢油輪　海豹部隊出動

名媛傳婚變！陷切乳逃稅風波　前男團尪帶子出境

32名腸癌患者用新藥壓住病情！6成腫瘤消失

川普宣布延長停火　背後原因曝光

伊朗戰爭釀油污外洩　太空清晰可見

川普坦言不想延長停火　伊朗拒妥協將重啟轟炸

MAGA陣營分裂！　挺川大將卡爾森後悔道歉：我誤導大眾

美財長：封鎖港口「儲油設施滿了無處去」　近一步衝擊伊朗經濟

更多熱門

相關新聞

川普宣布延長停火　背後原因曝光

川普宣布延長停火　背後原因曝光

美國總統川普21日宣布延長與伊朗的停火協議，未設定期限，給外交斡旋再一次達成協議的機會。Axios引述消息指出，川普做出這項決定的其中一個原因，是美方和巴基斯坦調停方在等待伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）對最新提案給出回應，預計穆吉塔巴會在22日給出答覆。

伊朗軍方：部隊戰備狀態　若遭侵略將反擊

伊朗軍方：部隊戰備狀態　若遭侵略將反擊

美軍在印太攔截登檢油輪　海豹部隊出動

美軍在印太攔截登檢油輪　海豹部隊出動

美財長：封鎖港口「儲油設施滿了無處去」　近一步衝擊伊朗經濟

美財長：封鎖港口「儲油設施滿了無處去」　近一步衝擊伊朗經濟

范斯取消赴巴基斯坦行程　美伊第二輪談判繼續拖

范斯取消赴巴基斯坦行程　美伊第二輪談判繼續拖

關鍵字：

伊朗貨櫃船阿曼

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面