伊朗革命衛隊開火！　貨櫃船遭擊中受損

▲圖為荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上的船隻與油輪。（示意圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）接到事故通報稱，在阿曼東北方15海里處，一艘貨櫃船遭伊朗革命衛隊（IRGC）砲艇逼近並開火。貨櫃船遭到伊朗攻擊之後，艦橋嚴重受損，所幸並未發生火災或造成環境影響，船員全數平安。
CNN、半島電視台等報導，伊朗革命衛隊是在未發出無線電警告的狀態下朝船隻開火。這起事件中的貨櫃船相關資訊尚待確認，包括船隻位置等。
根據伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）消息，伊朗軍方對一艘多次無視警告的貨櫃船執行海事法。
Iran Enforces Maritime Law on Container Ship Defying Warnings— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 22, 2026
Iranian armed forces opened fire on a container ship after it ignored repeated warnings, causing significant damage to the vessel, according to a report by the UK Maritime Trade Operations (UKMTO). pic.twitter.com/HJ3T8N7iZo
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