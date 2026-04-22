伊朗革命衛隊開火！　貨櫃船遭擊中受損

美國總統川普21日宣布延長與伊朗的停火協議，未設定期限，給外交斡旋再一次達成協議的機會。Axios引述消息指出，川普做出這項決定的其中一個原因，是美方和巴基斯坦調停方在等待伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）對最新提案給出回應，預計穆吉塔巴會在22日給出答覆。