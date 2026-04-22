　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

歐盟指領空管理不應是政治手段　外交部致謝：中國損及區域飛航安全

▲▼歐盟,歐盟旗幟。（圖／路透）

▲歐盟。（圖／路透）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，因3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程，引發國際社會廣泛譴責與聲援台灣。歐盟發言人向媒體表示，領空管理的相關決定應透明且可預測，並以安全與穩定為考量，不應被做為達成政治目的的手段。對此，外交部今（22日）表達誠摯感謝與肯定，中國持續透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限，已對國際民航秩序造成不當影響，並損及區域飛航安全及正常外交往來，台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴深化合作。

總統賴清德原訂於今（22日）應我非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）邀請，率團前往史國出席史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行。

而塞席爾及馬達加斯加外交部分別以不承認台灣主權及遵守「一中原則」對外解釋各自罕見突然撤回我國專機飛越許可的作為，引發國際社會廣泛譴責與聲援台灣。

歐盟發言人21日回應媒體表示，歐盟高度重視在「芝加哥公約」（Chicago Convention）架構下，國際民用航空維持安全、有序且可預測的運作方式。

歐盟發言人強調，飛越領空權是國際民航的基礎，領空管理的可預測性與中立性，對於航空安全、經貿往來與外交關係皆至關重要。儘管各國對其領空擁有主權，但相關決定應以透明且可預測性為基礎，並以航空安全與營運穩定為首要考量，這一類決定，不應被做為達成政治目的的手段。外交部對於歐方即時發言及支持表示誠摯感謝與肯定。

外交部指出，賴總統原規劃訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，這是深化雙邊邦誼及推動合作計畫的正當外交行動。但中國持續透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限，已對國際民航秩序造成不當影響，並損及區域飛航安全及正常外交往來。

外交部強調，我國做為國際社會負責任的一員，始終遵循相關國際規範，並強烈譴責中國以政治力干擾國際民航運作及各國正當外交互動。台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴深化合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並確保安全、開放且可預測的國際飛航與外交環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／出訪受阻！賴清德第一時間致電道歉　史王反應曝
賴清德出訪受阻「要檢討自己」　鄭麗文：全球都堅守一中政策
誤噴辣椒水慘了　「台中首席分局長」官途畫下句號
快訊／被爆秘戀舒華…柯震東首度露面　「感情現況」全說了
電通董座賣房抵債出事！4700萬交易卡死　代墊方損失千萬
虛幣圈開趴！　比特幣回血、以太幣飆漲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／出訪史瓦帝尼受阻！賴清德第一時間致電道歉　史王反應曝

嗆賴清德出訪受阻「要檢討自己」　鄭麗文：全球都堅守一中政策

綠指賴清德出訪受阻是因「鄭習會」　國民黨團駁斥：完全無關

「深蹲23年是我的基礎」　許原榮松信初選勝出感謝韓國瑜、費鴻泰

譴責陸打壓賴清德出訪史瓦帝尼　蔣萬安：政府也要省思為何喊卡

震民調／鄭習會大利多？民調一面倒　藍白支持者也一定比例不認同

親藍粉專：中共野蠻打壓只會激起憤怒　結果就是讓民進黨無限執政

震民調／賴清德滿意度45.3%「黃金交叉」　南北民眾兩樣情

傳內參民調贏李四川4％　蘇巧慧：新北需要有能力又有活力的市長

駁「賴清德將重啟核電」！　何宗勳：我未說過！也非總統原意

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

快訊／出訪史瓦帝尼受阻！賴清德第一時間致電道歉　史王反應曝

嗆賴清德出訪受阻「要檢討自己」　鄭麗文：全球都堅守一中政策

綠指賴清德出訪受阻是因「鄭習會」　國民黨團駁斥：完全無關

「深蹲23年是我的基礎」　許原榮松信初選勝出感謝韓國瑜、費鴻泰

譴責陸打壓賴清德出訪史瓦帝尼　蔣萬安：政府也要省思為何喊卡

震民調／鄭習會大利多？民調一面倒　藍白支持者也一定比例不認同

親藍粉專：中共野蠻打壓只會激起憤怒　結果就是讓民進黨無限執政

震民調／賴清德滿意度45.3%「黃金交叉」　南北民眾兩樣情

傳內參民調贏李四川4％　蘇巧慧：新北需要有能力又有活力的市長

駁「賴清德將重啟核電」！　何宗勳：我未說過！也非總統原意

加工馬鈴薯引討論　醫示警「發芽毒素高溫煮不掉」4情況一定要丟　

快訊／出訪史瓦帝尼受阻！賴清德第一時間致電道歉　史王反應曝

王大陸遭判刑6個月…柯震東一聽好友判決「驚呼2聲」真實反應曝光

台男在日本落網！　假冒警察誆洗錢「劫走750萬金條」

愛吃超加工食品「大腿變A5和牛」！　研究震撼照曝光

「大芭比」安苡葳爆是億萬富豪！　消失8年...突露面急售台中廠房

深夜「摸黑」挺進36萬坪高球場　蘆竹警尋獲受困78歲失智翁

館長便當店推新產品！2口味刈包「一顆最貴100元」　兩派吵翻

台鐵調車事故人為因素高　交通部：SOP、無線電要立即改善

強震來了怎麼辦？西港實兵演練避難收容　強化災時應變力

【還得是阿勇】珠珢受不了交棒！布布改找雅英「合體互動」炒熱氣氛

政治熱門新聞

初選落馬淚崩！　楊智伃：我每天都在哭

賴清德出訪遭突襲KO！　周玉蔻：外交部太狀況外

快訊／中國打壓賴清德出訪　立院朝野罕見「無異議」通過譴責案

快訊／藍松信初選！這2人出線　楊智伃落馬

普發現金2.0有譜？財長：1到3月稅收減收353億

中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」因有人洩密

不只提假處分！還讓立院、中選會成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」

北京打壓賴清德出訪史瓦帝尼　IPAC發聲明堅定挺台

賴清德訪非行告吹　郭正亮：總統府恐只講了一半

淡江大橋機車道太窄　議員揭3問題

分局長試噴辣椒水？　溫朗東揪出「關鍵疑點」

一張圖看懂！賴清德專機飛航路線　3島國正好卡在關鍵航道

「空軍警衛旅」消失20年　3原因有望重出江湖

馬鈴薯檢疫放寬參考日本　立委曝差異

更多熱門

相關新聞

駁「賴清德將重啟核電」！　何宗勳：我未說過！也非總統原意

駁「賴清德將重啟核電」！　何宗勳：我未說過！也非總統原意

有媒體報導「環團與總統有約」會後記者會內容，但解讀為「賴總統坦言政府壓力很大，現在就是依法按程序重啟核電」，且推論為「賴總統最後會基於民意基礎重啟核電」。對此，環境會議議題溝通平台召集人何宗勳22日否認報導內容，他強調相關內容並非出自他口中，也不是總統在現場所表達的原意，盼外界回到完整脈絡理解當天討論內容。

中國阻撓賴清德出訪！陳冠廷：外交每受一分打壓　國防就多一倍投入

中國阻撓賴清德出訪！陳冠廷：外交每受一分打壓　國防就多一倍投入

阻賴總統出訪？　陸外交部高度讚賞有關國家堅持一中原則

阻賴總統出訪？　陸外交部高度讚賞有關國家堅持一中原則

小笠原欣幸：中國對台政策北風、太陽並進　訊號混亂效果難以彰顯

小笠原欣幸：中國對台政策北風、太陽並進　訊號混亂效果難以彰顯

中共打壓賴清德出訪　趙少康轟：真的過頭了！對整個台灣的不尊重

中共打壓賴清德出訪　趙少康轟：真的過頭了！對整個台灣的不尊重

關鍵字：

賴清德史瓦帝尼出訪中國施壓外交部歐盟領空

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面