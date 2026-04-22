歐盟指領空管理不應是政治手段　外交部致謝：中國損及區域飛航安全

▲歐盟。（圖／路透）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，因3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程，引發國際社會廣泛譴責與聲援台灣。歐盟發言人向媒體表示，領空管理的相關決定應透明且可預測，並以安全與穩定為考量，不應被做為達成政治目的的手段。對此，外交部今（22日）表達誠摯感謝與肯定，中國持續透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限，已對國際民航秩序造成不當影響，並損及區域飛航安全及正常外交往來，台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴深化合作。

總統賴清德原訂於今（22日）應我非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）邀請，率團前往史國出席史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行。

而塞席爾及馬達加斯加外交部分別以不承認台灣主權及遵守「一中原則」對外解釋各自罕見突然撤回我國專機飛越許可的作為，引發國際社會廣泛譴責與聲援台灣。

歐盟發言人21日回應媒體表示，歐盟高度重視在「芝加哥公約」（Chicago Convention）架構下，國際民用航空維持安全、有序且可預測的運作方式。

歐盟發言人強調，飛越領空權是國際民航的基礎，領空管理的可預測性與中立性，對於航空安全、經貿往來與外交關係皆至關重要。儘管各國對其領空擁有主權，但相關決定應以透明且可預測性為基礎，並以航空安全與營運穩定為首要考量，這一類決定，不應被做為達成政治目的的手段。外交部對於歐方即時發言及支持表示誠摯感謝與肯定。

外交部指出，賴總統原規劃訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，這是深化雙邊邦誼及推動合作計畫的正當外交行動。但中國持續透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限，已對國際民航秩序造成不當影響，並損及區域飛航安全及正常外交往來。

外交部強調，我國做為國際社會負責任的一員，始終遵循相關國際規範，並強烈譴責中國以政治力干擾國際民航運作及各國正當外交互動。台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴深化合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並確保安全、開放且可預測的國際飛航與外交環境。