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石棉瓦逾5400噸未清運！　陳亭妃質詢要求跨部會加速處理

▲立委陳亭妃於立法院質詢，要求加速處理台南石棉瓦清運問題。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃於立法院質詢，要求加速處理台南石棉瓦清運問題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對去年丹娜絲颱風後遺留的石棉瓦污染問題，以及台南多項重大基礎建設進度，立委陳亭妃22日在立法院經濟委員會質詢時，要求中央跨部會協調加速清運處理，同時緊盯台電、台水與水利署相關建設進度，強調「政黨競爭不應影響地方發展」，呼籲預算一旦到位就應立即推動。

陳亭妃指出，台南目前仍有超過5400公噸石棉瓦廢棄物尚未完成清運處理。她表示，雖然已爭取到每間工廠最高20萬元補助，但後端去化與清運問題仍未解決。石棉瓦具高度危害性，一旦處理不當，恐對民眾健康與環境造成二次傷害，尤其在颱風季來臨前更需加快腳步。

對此，經濟部長龔明鑫回應，將主動協調環境部及地方政府，針對企業端廢棄物去化機制進行檢討與改善，並採滾動式調整作法，以降低污染風險，避免問題擴大。

▲立委陳亭妃於立法院質詢，要求加速處理台南石棉瓦清運問題。（記者林東良翻攝，下同）

在公共建設方面，陳亭妃逐一盤點台南重要水電建設，包括「南區一期輸變電專案計畫」、「南科超高壓變電所擴建計畫」及「變電所改建一期專案計畫」，強調這些工程攸關產業發展與民生用電穩定。台電表示，目前相關先期作業已準備就緒，待預算通過後即可全面啟動。

此外，她也關切台水「降低漏水率計畫」及「無自來水地區供水改善計畫第五期」執行進度，要求加速推動，確保台南供水穩定不中斷，避免行政程序影響地方建設發展。

在治水防洪議題上，陳亭妃表示，台南能有效降低淹水風險，仰賴過去治水專案與前瞻基礎建設的持續投入。她要求水利署針對「中央管流域整體改善與調適計畫」及「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」進行全面盤點，優先處理治水瓶頸路段。


陳亭妃強調，治水工程只要關鍵節點打通，整體防洪效益就能顯現。她將持續扮演「行動派」角色，緊盯每一項預算執行與工程進度，確保台南在面對極端氣候時具備足夠韌性，守護市民生命財產安全。

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