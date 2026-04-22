丹麥公主19歲美照曝光　入伍倒數成為丹麥王室女性第一人

▲伊莎貝拉公主過19歲生日，王室公布全新肖像照，甜美優雅。（翻攝kongehuset.dk）



圖文／鏡週刊

丹麥的伊莎貝拉公主（Princess Isabella）21日迎來19歲生日。丹麥王室釋出公主的一系列全新肖像照，可見她越來越穩重成熟。她將在今年8月展開為期11個月的軍事服役，成為丹麥王室首位正式參與義務兵役的女性成員。

伊莎貝拉公主新照曝光 甜美中帶成熟？

綜合丹麥《玉蘭郵報》（Jyllands-Posten）與《TV2 ØST》報導，伊莎貝拉今天迎來19歲生日，王室釋出5張全新照片。這系列照片是在上週拍攝，拍攝地點在哥本哈根的阿馬林堡宮。

可見公主身穿駝色大衣，拍特寫照，近距離展現沉穩氣質。她又換上米白上衣和黑色花紋紗裙，在戶外庭園拍攝，青春甜美。不過，王室並未透露公主生日當天的具體慶祝安排，行程保持低調。

▲伊莎貝拉的19歲肖像，展現不同面貌。（翻攝kongehuset.dk）

不只王室身分！女性也要當兵 11個月新制是什麼？

伊莎貝拉是丹麥國王腓特烈十世（Frederik X）與瑪麗王后（Queen Mary）的長女，2007年4月21日出生於哥本哈根大學醫院，是王位第二順位繼承人。她上面有20歲的哥哥克里斯蒂安王儲（Prince Christian），下有一對雙胞胎弟弟妹妹──15歲的文森特王子（Prince Vincent）和約瑟芬公主（Princess Josephine），他們上週才舉行確認宗教信仰的「堅振禮」。

▲伊莎貝拉今年夏天將去當兵，成為丹麥王室女性第一人。（翻攝kongehuset.dk）

目前伊莎貝拉在海勒鲁普的Øregård Gymnasium高中念書，預計今年夏天畢業。之後她將跟隨哥哥腳步，進入斯勞厄爾瑟的近衛驃騎兵團（Gardehusarregimentet）服役，履行義務役兵役。

伊莎貝拉將成為丹麥王室首位接受「11個月義務兵役」的女性成員。丹麥政府為強化國防戰力，今年開始將原本4個月的役期延長至11個月，也正式將女性納入義務兵役體系，年滿18歲須與男性一同登記參加評估。伊莎貝拉便成為首批在新制下服役的女性之一，根據規劃，役期包含5個月基礎訓練與6個月實際作戰勤務，她不會享有任何特殊待遇。

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