中國阻撓賴清德出訪！陳冠廷：外交每受一分打壓　國防就多一倍投入

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，因3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程，引發國際社會廣泛譴責與聲援台灣。立法院外交及國防委員會民進黨籍召委、立委陳冠廷今（22日）表示，「在非洲面臨的受挫，並不代表我們在太平洋島國或中南美洲的布局會受到影響」，受挫或許有，「但我們只會更加強韌」，中國在外交上的任何打壓，只會讓台灣更加堅定地投入國防建設，展現不屈不撓的韌性。

總統賴清德原訂於今（22日）應我非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）邀請，率團前往史國出席史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行。

而塞席爾及馬達加斯加外交部分別以不承認台灣主權及遵守「一中原則」對外解釋各自罕見突然撤回我國專機飛越許可的作為。

此事引發國際社會廣泛譴責。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」批評中國以經濟脅迫意圖孤立民主夥伴，重申支持台灣與國際社會自由往來的權利。眾院外交委員會共和黨團強調美國與台灣站在一起，反對此類脅迫行為。共和黨籍聯邦參議員克魯茲指出模里西斯傾向與中共靠攏，主張美國應採取反制行動。

參議員匡希恆則警示，若由中國主導國際秩序，基本自由恐遭限制。「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特痛批三國屈服於北京壓力「可恥」，並指將飛航安全武器化既莽撞且危險。歐盟發言人亦表態，領空管理決定應以安全與穩定為考量，不應被作為達成政治目的的手段。友邦巴拉圭外交部及串聯全球逾300位議員的「對中政策跨國議會聯盟」也發表聲明，堅定支持台灣。

對此，立法院外交及國防委員會民進黨籍召委、立委陳冠廷表示，中國每一分對我國外交的打壓，都將化為我國在國防上加倍投入的動力。中國此次史無前例地將經濟、貿易及債務武器化，脅迫非洲三國取消我國專機飛航許可，嚴重違反國際條約與慣例，立法院委員會稍早也已正式通過譴責案，予以嚴厲譴責。

陳冠廷也分析，中國在非洲的影響力十分巨大，非洲國家在經濟上與中國高度互賴，加上債務陷阱等因素，使中國對這些國家的政治人物擁有極大影響力。台灣與美方在太平洋島國及中南美洲的外交與貿易合作持續深化，正逐步擴大我國的外交影響力。

「在非洲面臨的受挫，並不代表我們在太平洋島國或中南美洲的布局會受到影響」，陳冠廷指出，未來在戰略上也將做出相應調整，確保我國外交影響力持續強化，與友邦的關係進一步深化。

陳冠廷強調，此次事件中包含IPAC在內的國際力量紛紛發聲力挺台灣，足見台灣並不孤單。「受挫或許有，但我們只會更加強韌」，陳冠廷重申，中國在外交上的任何打壓，只會讓台灣更加堅定地投入國防建設，展現不屈不撓的韌性。