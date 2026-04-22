台南市消防數位裝備「掛蛋」？　蔡宗豪轟：打火弟兄安全在哪裡

▲台南市議員蔡宗豪質詢指出，台南消防數位化裝備採購出現「掛蛋」情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



國民黨台南市議員蔡宗豪22日在市議會業務質詢中，針對台南市住宅用火災警報器（住警器）推廣效率、智慧消防裝備採購，以及警消基層過勞等議題提出質疑，他指出與其他五都相比，台南在消防法規運用上顯得保守，甚至在2025年度救災設備採購中，關鍵數位化裝備出現「掛蛋」情形，要求市府檢討改進。

蔡宗豪表示，依2026年2月底統計，台南市應設置住警器的住宅仍有相當比例尚未完成，今年新增設置戶數僅502戶，成效不如預期。他認為，目前政策多集中在補助與宣導，卻缺乏與社會福利制度的整合機制。相較之下，新北市與高雄市已擴大適用範圍，台北市也有明確稽查改善制度，台南市應加快腳步，提升裝設率，而非讓消防單位單打獨鬥。對此，消防局回應，未來將持續強化宣導與推廣作為。

在救災裝備方面，蔡宗豪進一步指出，114年度編列1,766萬元消防器材採購經費，但在科技救災趨勢下，攸關消防人員安全的數位設備卻未見實質進展。他舉例，包括救災現場「管制通訊平台」、「室內人員軌跡定位組」，以及「數位式空氣呼吸器」等設備，台南採購數量皆為0。反觀其他城市，桃園市已配發255套數位呼吸器，台中市也達200套，顯示差距明顯。

蔡宗豪質疑，近兩千萬元預算用途不明，「保障弟兄安全的科技設備為何一項都沒有到位？」消防局則說明，經費主要用於智慧機器人相關設備，其他裝備將逐步補強。

此外，針對近期引發討論的警消過勞問題，蔡宗豪指出，基層消防與警察長期處於高壓勤務狀態，身心負荷沉重。他強調，市府應正視第一線人員處境，不應讓消防人員在「裝備不足、體力透支」的情況下冒險救災。

蔡宗豪最後要求，消防局與警察局應全面檢討現行法規彈性與救災裝備數位化進度，同時提出具體方案減輕基層勤務負擔，並儘速針對警力加給問題提出解決對策，確保市民與第一線救災人員的雙重安全。