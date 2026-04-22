　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市消防數位裝備「掛蛋」？　蔡宗豪轟：打火弟兄安全在哪裡

▲台南市議員蔡宗豪質詢指出，台南消防數位化裝備採購出現「掛蛋」情形。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員蔡宗豪質詢指出，台南消防數位化裝備採購出現「掛蛋」情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


國民黨台南市議員蔡宗豪22日在市議會業務質詢中，針對台南市住宅用火災警報器（住警器）推廣效率、智慧消防裝備採購，以及警消基層過勞等議題提出質疑，他指出與其他五都相比，台南在消防法規運用上顯得保守，甚至在2025年度救災設備採購中，關鍵數位化裝備出現「掛蛋」情形，要求市府檢討改進。

▲台南市議員蔡宗豪質詢指出，台南消防數位化裝備採購出現「掛蛋」情形。（記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪表示，依2026年2月底統計，台南市應設置住警器的住宅仍有相當比例尚未完成，今年新增設置戶數僅502戶，成效不如預期。他認為，目前政策多集中在補助與宣導，卻缺乏與社會福利制度的整合機制。相較之下，新北市與高雄市已擴大適用範圍，台北市也有明確稽查改善制度，台南市應加快腳步，提升裝設率，而非讓消防單位單打獨鬥。對此，消防局回應，未來將持續強化宣導與推廣作為。

在救災裝備方面，蔡宗豪進一步指出，114年度編列1,766萬元消防器材採購經費，但在科技救災趨勢下，攸關消防人員安全的數位設備卻未見實質進展。他舉例，包括救災現場「管制通訊平台」、「室內人員軌跡定位組」，以及「數位式空氣呼吸器」等設備，台南採購數量皆為0。反觀其他城市，桃園市已配發255套數位呼吸器，台中市也達200套，顯示差距明顯。

▲台南市議員蔡宗豪質詢指出，台南消防數位化裝備採購出現「掛蛋」情形。（記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪質疑，近兩千萬元預算用途不明，「保障弟兄安全的科技設備為何一項都沒有到位？」消防局則說明，經費主要用於智慧機器人相關設備，其他裝備將逐步補強。

此外，針對近期引發討論的警消過勞問題，蔡宗豪指出，基層消防與警察長期處於高壓勤務狀態，身心負荷沉重。他強調，市府應正視第一線人員處境，不應讓消防人員在「裝備不足、體力透支」的情況下冒險救災。

▲台南市議員蔡宗豪質詢指出，台南消防數位化裝備採購出現「掛蛋」情形。（記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪最後要求，消防局與警察局應全面檢討現行法規彈性與救災裝備數位化進度，同時提出具體方案減輕基層勤務負擔，並儘速針對警力加給問題提出解決對策，確保市民與第一線救災人員的雙重安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
控衛福部長、疾管署長圖利高端　前立委判賠120萬！
獨／00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」慘被問爆
「所有馬鈴薯都有龍葵鹼！」　YTR預告吃美國發芽版：我敢吃
檢舉違停慘被冒名狂訂披薩！　竟是新北警幹的
Threads「抓龍蝦海獵人」溺斃！　曾遭網友咒：不會浮起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跨機關大行動！嘉義地檢署嚴查塑膠原料防止哄抬價格

石棉瓦逾5400噸未清運！　陳亭妃質詢要求跨部會加速處理

台南市消防數位裝備「掛蛋」？　蔡宗豪轟：打火弟兄安全在哪裡

AI 護老神隊友！嘉縣衛生局張秝淇推動智慧醫療...獲範公務員

太管處徵集文圖作品！收錄《我們的太魯閣》　還有稿酬5千

勞動節暖心登場！台南推「幸福五月天」　健走、表揚、優惠一次到位

台水五區處推碳盤查 　力拚2050淨零排放

抑制小黑蚊出大招！花蓮擬引進抑制生態工法　抑制率95%以上

臺日80師生齊聚南榮國中　交流25年情誼再升溫

響應地球日！MUJI回收換再生盆器　高雄洲際酒店推低碳會議疼小農

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

跨機關大行動！嘉義地檢署嚴查塑膠原料防止哄抬價格

石棉瓦逾5400噸未清運！　陳亭妃質詢要求跨部會加速處理

台南市消防數位裝備「掛蛋」？　蔡宗豪轟：打火弟兄安全在哪裡

AI 護老神隊友！嘉縣衛生局張秝淇推動智慧醫療...獲範公務員

太管處徵集文圖作品！收錄《我們的太魯閣》　還有稿酬5千

勞動節暖心登場！台南推「幸福五月天」　健走、表揚、優惠一次到位

台水五區處推碳盤查 　力拚2050淨零排放

抑制小黑蚊出大招！花蓮擬引進抑制生態工法　抑制率95%以上

臺日80師生齊聚南榮國中　交流25年情誼再升溫

響應地球日！MUJI回收換再生盆器　高雄洲際酒店推低碳會議疼小農

駁「賴清德將重啟核電」！　何宗勳：我未說過！也非總統原意

黃國昌控「賴清德主導噴辣椒水」拒道歉　綠籲聽柯文哲的話

名古屋亞運棒球賽在45年老球場打日方也拍謝　葉志仙說想在豐橋球場開轟有難度

支付寶AI付現支援OpenClaw　可買Token還能購物、並承諾你敢付我敢賠

跨機關大行動！嘉義地檢署嚴查塑膠原料防止哄抬價格

保五警開槍抗議原因曝！妻重病需照顧　怒喊：要我去台南不合理

電通董座賣房抵債出事！4700萬交易卡死　代墊方損失千萬怒告

塑膠之亂未解、放任有毒馬鈴薯　藍轟綠：只會做「選舉國家隊」

羅伯斯談道奇終結者替代方案　以「打撲克」比喻牛棚調度

歐盟指領空管理不應是政治手段　外交部致謝：中國損及區域飛航安全

【帥不過5秒】李多慧拍照毛巾拿反！下秒出糗直接翻白眼XD

地方熱門新聞

義鼎不動產捐贈裝備挺消防強化後甲分隊救災量能

桃園捷運綠線德和路雨水下水道　超前完工

台南舞力炸裂！全國學生舞蹈賽全數優等以上14隊奪特優

冷氣室外機突起火住警器即時示警化險為夷

炊事安全別大意！玉井消防進校園揭廚房火災隱形殺手

走出辦公室愛地球！台鹽健走撿垃圾60員工護台南環境

台南運河百年戶外音樂祭卡司超強李竺芯、阿跨面返鄉開唱掀話題

從小學會保命！南消進苓和國小教「1216逃生原則」強化防災力

長照減稅別錯過　符合資格每年扣除18萬元

青年學技能政府挺！產業新尖兵補助10萬每月再領8000元

挽袖捐熱血！蔡宗豪號召4/26北安捐血室齊心應援

終結無牙醫窘境！二崙鄉迎來牙科醫療新里程碑

公東高工室設科兩生錄取國立體育大學

東港警+善心人士 助單親媽

更多熱門

相關新聞

勞動節暖心登場！台南推「幸福五月天」健走、表揚、優惠一次到位

勞動節暖心登場！台南推「幸福五月天」健走、表揚、優惠一次到位

台南舞力炸裂！全國學生舞蹈賽全數優等以上14隊奪特優

台南舞力炸裂！全國學生舞蹈賽全數優等以上14隊奪特優

走出辦公室愛地球！台鹽健走撿垃圾60員工護台南環境

走出辦公室愛地球！台鹽健走撿垃圾60員工護台南環境

炊事安全別大意！玉井消防進校園揭廚房火災隱形殺手

炊事安全別大意！玉井消防進校園揭廚房火災隱形殺手

低總價是王道！台南「最強觀光區」 300萬內套房買氣熱

低總價是王道！台南「最強觀光區」 300萬內套房買氣熱

關鍵字：

台南消防數位裝備掛蛋蔡宗豪

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面