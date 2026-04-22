2026新加坡國際食品展　嘉義優鮮品牌亮相

▲▼ 嘉義優鮮進軍新加坡食品展 6家頂尖業者搶攻東南亞商機 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



東南亞規模最大的「2026年新加坡國際食品展」於今日盛大開幕。嘉義縣政府連續三年參展，由副縣長劉培東率領 6 家「嘉義優鮮」品牌業者組成「嘉義隊」，強勢搶攻東南亞經貿樞紐。去年該展創下 4,000 萬元商機，今年可望再創高峰。

本次參展業者涵蓋山海平原特色，展現嘉義農業的多元競爭力：

鑫溶實業： 推出創意果乾烏魚子及頂級黑金烏魚子，驚艷國際買主。

東和油脂： 以百年工法打造健康便利的麻油薑絲蒟蒻麵。

義益農產： 結合阿里山意象設計地瓜酥禮盒，強化產地品牌力。

松井生技： 展現已具備國際市場基礎的山葵調味系列。

長壽田： 帶來深獲信賴的天然苦茶油產品。

上昇糧食： 首次參展，以獲日本特A認證的台灣米進軍海外。

副縣長劉培東指出，嘉義縣積極推動「嘉義優鮮」共同品牌，目前已有 235 家業者、800 項產品通過認證。除了產品外銷，嘉義縣也積極推廣觀光魅力，如今年台灣燈會創造 316 億元產值，以及阿里山入選《紐約時報》全球 52 個必訪勝地，藉此提升嘉義的國際能見度。

農業處表示，展期間將與新加坡知名餐廳推出聯名菜品，並拜會馬來西亞高端超市與電商平台，透過跨國通路布局與精準行銷，落實「嘉義農產走向國際」的戰略目標。