震民調／鄭習會大利多？民調一面倒　藍白支持者也一定比例不認同

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文、中國共產黨總書記習近平日前「鄭習會」，會後還有惠台10項措施，引起國內政壇波瀾，鄭麗文則信心滿滿宣示，對藍營年底選情一定是利多。然而，根據《震傳媒》今（22）日公布最新民調，同意鄭習會是國民黨大利多的僅33.2%、不認為是利多44.5%，無政黨傾向民眾近4成認為非利多，就連藍白都各有2成、3成民眾認為不是利多。

▼震傳媒民調。（圖／震傳媒提供）



民調調查，是否認為鄭習會對國民黨是大利多？數據顯示，僅33.2%民眾認為是，其中7.5%認為一定是、25.7%認為可能是；44.5%民眾認為非利多，其中27.5%認為可能不是，16.9%認為一定不是。

若與政黨傾向交叉分析，則民進黨支持者破七成認為鄭習會不會對國民黨利多，雖藍白支持者約有六成比例認為是利多，但國民黨支持者中有19.2%、民眾黨支持者30.5%認為，鄭習會並非利多，相當分歧，特別的是，認為是利多的民眾年齡層主要落在20至29歲，有45.8%。

此次民調調查對象為全國20歲以上民眾。抽樣方法：透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。[家戶]以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。[手機]依各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。

訪問時間，115年04月19日～115年04月20日。有效樣本：完成1,071份訪問(加權前家戶536份、手機535份)。在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。民調執行單位：山水民意研究股份有限公司。