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AI 護老神隊友！嘉縣衛生局張秝淇推動智慧醫療...獲範公務員

▲▼ 智慧科技守護健康！嘉義縣衛生局科長張秝淇榮膺 115 年模範公務人員 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 智慧科技守護健康！嘉義縣衛生局科長張秝淇（前排左4）榮膺 115 年模範公務人員 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府近日公布 115 年模範公務人員名單，衛生局健康促進科科長張秝淇憑藉推動「智慧科技・健康嘉義」政策的卓越貢獻，自眾多候選人中脫穎而出，實至名歸。

張秝淇科長投身公職 33 年，基層資歷完整，從臨床護理師一路晉升至行政主管。作為「行動醫療 3.0」計畫的核心推手，她將 AI 智慧科技與大數據導入社區篩檢，讓嘉義縣在醫療轉型中走在全國最前線。

在張科長的帶領下，團隊成功引進雙能量 X 光骨質密度儀（DXA）輔助 AI 判讀，顯著提升效率。亮眼成效包括：

智慧眼底鏡 AI 篩檢： 服務逾 2.6 萬人次，精準轉介 4,113 名潛在病灶患者、骨鬆照護一條龍： 創立「篩檢、醫療、保健」整合模式，使嘉義縣成為全台唯一全數衛生所通過國際骨鬆基金會（IOF）認證的縣市。

除了科技創新，張科長更積極爭取 NGO 資源，為縣民爭取心房顫動篩檢儀及移動式超音波等先進設備。她同時爭取中央補助，建置 10 處「銀髮健身俱樂部」，成功將衛生所轉型為有溫度的健康共老空間。

衛生局長趙紋華對此表達高度肯定，讚許張科長展現了公務員精進創新的專業素養。張秝淇則感念翁章梁縣長與團隊支持，並承諾未來將持續建構兼具「精準效率」與「人文溫度」的健康防護網，守護嘉義縣民的幸福。

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