勞動節暖心登場！台南推「幸福五月天」　健走、表揚、優惠一次到位

▲台南市政府推出「幸福五月天」系列活動，向勞工朋友表達感謝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



五一勞動節將至，台南市政府規劃推出「115年幸福五月天 快樂勞動讚」系列活動，22日於永華市政中心舉辦記者會，由副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，向勞工朋友表達感謝，並宣布自4月至5月推出多項表揚與休閒活動，打造兼顧工作與生活的友善勞動城市。



市長黃偉哲表示，勞工是台南城市發展最重要的力量，市府除持續作為勞工最堅強的後盾，也希望透過多元活動，讓勞工在忙碌之餘能放鬆身心。今年特別規劃職場安全親子活動、健走體驗，以及模範勞工與模範母親表揚等，從職場安全、家庭情感到生活品質全面照顧，讓勞工朋友在五月感受到溫暖與肯定。



副市長葉澤山指出，市府自4月起已陸續推出職業安全衛生與親子教育相關活動，強化勞安觀念。同時配合勞動節連續假期，勞工局整合22家業者資源，串聯觀光景點及在地伴手禮業者，推出勞工專屬優惠，回饋長期辛勞付出。



葉澤山也表示，此次表揚新增安衛家族成員，包括美光記憶體股份有限公司及臺鐵公司台南電力段，目前全市安衛家族已達43個，展現企業共同守護職場安全的決心。未來市府將持續推動職安衛防災輔導團，由專業人員深入企業訪視，協助提升職場安全環境。



勞工局指出，本次系列活動內容豐富，包括4月4日「職場安全及健康向下扎根親子闖關活動」、4月18日「施工架安全體驗暨安平健走」、4月24及25日模範勞工表揚，以及5月9日勞工模範母親表揚等，從教育宣導到表揚典禮，全面展現對勞工的重視。

此外，自5月1日起也將啟動「勞工休閒旅遊優惠方案」，結合22家在地業者提供住宿、餐飲、觀光及影城等優惠，勞工憑證即可享專屬折扣，鼓勵走出戶外、促進身心健康。



配合4月28日世界職業安全衛生日，市府也同步強化職安推動量能，記者會中為新成立的安衛家族核心企業授旗，並為職安防災訪視輔導員授證。目前台南已成立43個安衛家族，串聯近千家事業單位，透過大廠帶小廠機制，持續提升職場安全與防災意識，為勞工打造更安全、友善的工作環境。