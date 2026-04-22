嘉義雙潭蓄水跌破3成！雲、南啟動區域調度應急　人工增雨待命　

▲▼ 蘭潭仁義潭水位低 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區水情進入關鍵保衛戰！供應民生與產業用水的仁義潭與蘭潭水庫，受近期持續高溫與蒸發量增加影響，蓄水率雙雙跌破3成。由於雙潭有效蓄水量合計為3381萬立方公尺，截至今(22)日上午7時僅剩約900萬立方公尺。

水利署表示，目前已啟動區域聯合調度機制，力求在梅雨季前穩住供水。另人工增雨團隊將持續守視氣象動態，如有適當施作條件，會立即通知進行人工增雨作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 蘭潭仁義潭水位低 。（圖／記者翁伊森攝）

水利署表示，由於仁義潭與蘭潭屬小型水庫，抗旱關鍵在於「區域調度」。目前嘉義地區每日約30萬噸的用水需求，由雲林地區及台南地區調度支援嘉義地區，藉此嚴格控管雙潭出水量。

▲經濟部水利署網站水庫水情一覽表 。（圖／翻攝經濟部水利署網站）

根據最新數據，南台灣水庫蓄水普遍走低，除雙潭外，支援水源的湖山水庫僅剩30.85%，南化水庫約38.87%。受近期高溫影響，蒸發量大增導致水位加速下探。

儘管如此，與歷年最嚴重旱象相比仍有餘裕。目前透過區域聯合調度，整體供水維持穩定，每日足額供應30萬噸需求，尚未達調整水情燈號或限水標準。水利署人工增雨團隊持續守視氣象動態，如有適當施作條件，會立即通知進行人工增雨作業。

由於目前已進入枯水期後段，南水分署特別呼籲大嘉義地區的民眾與產業體系，務必落實節約用水。在天公作美之前，透過全民配合與系統調度，攜手度過這場與時間賽跑的「水資源保衛戰」。