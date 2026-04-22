合體黃捷　賴瑞隆喊話柯志恩：妳身邊也有鄭麗文、傅崐萁可站台

▲民進黨立委黃捷登記參選民進黨高雄市黨部主委後，首站即安排拜訪民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨5月底將進行地方黨職改選，民進黨立委黃捷21日赴高雄市黨部登記參選主委，今（22日）便安排拜訪民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。黃捷強調，作為啦啦隊長角色，會使出渾身解數輔選，唱歌、跳舞、各式各樣活動在考慮之內。日前唱歌受好評的賴瑞隆則笑說，未來會安排場合，由他來唱歌、善於跳舞的黃捷、吳沛憶來跳舞，請大家期待。他也酸國民黨高雄市長參選人柯志恩，柯常說他常請大咖站台，不要羨慕，「妳身邊也有很多大咖，妳的鄭麗文、妳的傅崐萁」可以幫妳，可以站在一起。

民進黨立委黃捷登記民進黨高雄市黨部主委後，首站即安排拜訪民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。黃捷表示，賴瑞隆有十年的市政經驗，也在立院用心爭取建設，表現穩健、執行力強，這正是賴瑞隆的最大優勢，她認為也是擔任高雄市長不可欠缺的特質。

黃捷強調，如果她擔任主委，她會負責擔任最強後勤，協助整合協調，更會努力喚起場邊支持者的熱情，讓每一位打者都能安心上場、全力發揮。只要不輕敵、團結一致，高雄一定能延續陳其邁的施政榮光，也讓民進黨籍議員、里長揮出全壘打。

黃捷強調，作為啦啦隊長角色，「我們當然會使出渾身解數」，能盡量做到輔選角色會想辦法，唱歌、跳舞、各式各樣活動在考慮之內。賴瑞隆則笑說，請大家期待，未來會安排場合，他來唱歌，黃捷、吳沛憶跳舞，因為她們跳舞比較厲害，所以自己來唱歌。

黃捷說，過去陳其邁高滿意度、執政榮光一定要由賴瑞隆接棒延續下去，高雄必須在民進黨繼續執政下才能有更好生活，柯志恩有任何犧牲高雄權益的地方，她一定會第一時間跳出來捍衛高雄最佳利益。

賴瑞隆也說，這段時間柯志恩常酸很多大咖站他身邊，包括蔡英文、賴清德、陳其邁和所有立委們，但請柯志恩不要羨慕，「妳身邊也有很多大咖，妳的鄭麗文、妳的傅崐萁」可以幫妳，可以站在一起。

賴瑞隆指出，他跟黃捷曾問過柯志恩，怎麼會支持對高雄不利的高雄的《財劃法》？柯志恩說，「傅崐萁豈是我能說動」，讓他質疑，柯志恩連對抗傅崐萁勇氣都沒有，要怎麼捍衛高雄？

賴瑞隆強調，重點不是「這柯不一樣」，而是心有沒有在高雄，願不願意為高雄挺身而出，如果只是傷害高雄發展，不僅沒有大咖站身邊，包括高雄人也會看清妳說的跟做的不一樣，高雄已經被騙過一次，不會再被騙第二次。