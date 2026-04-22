分局長辣椒水誤傷柯文哲遭拔官　許忠信：應符合比例原則

▲民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後，立委職務由許忠信遞補。甫上任的民眾黨立委許忠信在大法官尤柏祥監誓，立法院長韓國瑜的見證下宣誓就職。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前掃街時突聞刺鼻氣味，經查為警用辣椒水意外外洩，涉事分局長遭懲處並將調職。對此，民眾黨新科立委許忠信表示，「 我個人認為這個應該要有比例原則，這是我們行政法一個基本的要求」，他如果有疏失，懲罰必須要符合比例原則，不應該太過於嚴苛。

民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍，立委今（22日）由成大教授許忠信遞補宣誓就職。會後針對辣椒水事件，許忠信表示，這個事情是這個副局長有點疏失，對於他的處分，民眾黨認為，警消的權益也應該要兼，他本身也是長期擔任以前空總的官兵權益保障委員，「我認為警察也有他的權益」，他如果有疏失，懲罰必須要符合這個比例原則，不應該太過於嚴苛。

媒體問，因此覺得拔官太嚴苛嗎？許忠信直言，「 我個人認為這個應該要有比例原則，這是我們行政法一個基本的要求」。媒體追問， 所以是不符比例原則嗎？許忠信說，中華民國基於一個法治的國家，經歷這麼多立法院長，就是要立法、執法，所以根據法律該依法行政，比例原則這個都要遵守。