小笠原欣幸：中國對台政策北風、太陽並進　訊號混亂效果難以彰顯

▲中共總書記習近平。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

日本學者小笠原欣幸21日分析，賴清德總統取消原訂出訪行程，顯示中國強化威嚇力道，也就是「北風」吹得更強勁了。另一方面，習近平日前才接見國民黨主席鄭麗文，又公布對台優惠措施，這些都屬於「太陽」政策。他強調，習近平時代中國對台政策，特徵就在於「北風」與「太陽」同時並進，但訊號將會顯得混亂，使效果都難以彰顯。但即便如此，習近平領導階層仍然持續這麼做。

小笠原欣幸表示，賴清德總統取消了原訂的出訪行程。其原因在於，在前往目的地非洲東南部史瓦帝尼的航道上，必須飛越其領空的印度洋三國塞席爾、模里西斯及馬達加斯加，撤銷了FIR（飛航情報區）的飛行許可。台灣方面發表聲明，強烈抨擊中國向三國施壓的作法。

小笠原欣幸表示，中國對台灣總統出訪的施壓由來已久，台灣方面每次都需要費盡心思應對，例如直到最後關頭才公布出訪行程。不過，相關國家拒絕開放領空尚屬首次，顯示中國強化了威嚇力道，也就是說，「北風」吹得更強勁了。

小笠原欣幸提到，另一方面，習近平日前才以中國共產黨總書記的身分，在北京接見台灣最大在野黨國民黨主席鄭麗文，雙方進行了氣氛融洽的會談。緊接著又公布了對台的經濟優惠措施。這些都屬於「太陽」政策。

小笠原欣幸強調，習近平時代中國的對台政策，特徵就在於「北風」與「太陽」同時並進。如此一來，訊號將會顯得混亂，使得兩邊的效果都難以彰顯。但即便如此，習近平領導階層仍然持續這麼做。

▼日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）