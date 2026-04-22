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台南舞力炸裂！全國學生舞蹈賽全數優等以上　14隊奪特優

▲台南學子參加全國學生舞蹈比賽表現亮眼，全數隊伍皆獲優等以上佳績。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南學子參加全國學生舞蹈比賽表現亮眼，全數隊伍皆獲優等以上佳績。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市代表隊參加114學年度全國學生舞蹈比賽表現亮眼，所有參賽隊伍全數上榜，並拿下團體組特優14隊、優等20隊的優異成績。市長黃偉哲表示，本屆參賽隊伍全數獲得優等以上佳績，實屬難能可貴，也再次展現台南深厚的藝術教育實力。

▲台南學子參加全國學生舞蹈比賽表現亮眼，全數隊伍皆獲優等以上佳績。（記者林東良翻攝，下同）
黃偉哲恭賀所有獲獎學生與指導老師，肯定學子長時間投入訓練、持續精進，才能在全國舞台上脫穎而出。他指出，台南向來以文化立都，具備深厚藝文底蘊，市府持續推動藝術教育向下扎根，透過多元課程與展演活動，培養學生美學素養與創造力，讓藝術融入日常生活，並在競賽中展現學習成果。

▲台南學子參加全國學生舞蹈比賽表現亮眼，全數隊伍皆獲優等以上佳績。（記者林東良翻攝，下同）


教育局長鄭新輝指出，本屆賽事在多項舞蹈類別均有亮眼表現，其中現代舞由中山國中（連續3年）、紅瓦厝國小（連續4年）及復興國中（連續4年）於各組別奪得特優；民俗舞方面，歸仁國中與麻豆國小皆締造連續5年特優佳績；古典舞則由歸仁國中連續5年蟬聯特優，實力備受肯定。

▲台南學子參加全國學生舞蹈比賽表現亮眼，全數隊伍皆獲優等以上佳績。（記者林東良翻攝，下同）
其中，歸仁國中於國中B團體乙組民俗舞與古典舞雙項目同時奪得特優，表現相當突出；紅瓦厝國小更在國小B團體乙組古典舞、現代舞及兒童舞蹈三項目全數摘下特優，成果豐碩，展現長期扎根舞蹈教育的成果。


教育局補充，全國學生舞蹈比賽依舞蹈類型分為古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈，團體組則分為A、B兩組，其中A組為舞蹈藝才班，B組以校內社團為主。台南市目前除5所設有舞蹈藝才班學校外，另有22所學校積極推動舞蹈教育與社團發展，持續培養學生興趣與專長。▲台南學子參加全國學生舞蹈比賽表現亮眼，全數隊伍皆獲優等以上佳績。（記者林東良翻攝，下同）


此外，中山國中與紅瓦厝國小也獲選為今年度全國學生舞蹈比賽特優團隊展演隊伍，將於7月1日在高雄衛武營國家藝術文化中心登台演出，邀請民眾前往欣賞，共同見證台南學子的精采舞台魅力。

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台南學生舞蹈賽優等

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