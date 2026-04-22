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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2友邦、美參眾議員齊發聲譴責中國、力挺台灣　籲反制模里西斯

▲▼總統賴清德接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，因3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程。除了我友邦巴拉圭及聖克里斯及尼維斯發聲譴責中國、聲援台灣外，美國聯邦參議院外委會非洲小組主席、參議員克魯茲表示，模里西斯不惜損害美國利益與中國共產黨結盟；並主張美國在尊重其主權之餘，應採取行動予以反制並追究相關責任；美國聯邦參議院外委會西半球跨國犯罪、民主人權事務小組主席、參議員匡希恆也警示，若由中國主導國際秩序，跨國移動、言論等各項基本自由恐將受限。

總統賴清德原訂於今（22日）應我非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）邀請，率團前往史國出席史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行。

對此，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」推文譴責中國施壓他國拒絕賴總統過境飛行，批評此為經濟脅迫而非外交手段，並重申美國支持台灣與國際社會自由往來的權利。

美國聯邦眾議院外交委員會（共和黨）也發推文表示，中共再度對台灣施壓與霸凌，並強調美國與台灣站在一起，反制此類公然脅迫的行為。

美國聯邦參議院外委會非洲小組主席、參議員克魯茲（Ted Cruz）認為，模里西斯近期一方面在查哥斯群島（Chagos）議題上挑戰英國立場，另一方面又干預台灣飛往非洲的航線安排，顯見其不惜損害美國利益與中國共產黨結盟；並主張美國在尊重其主權之餘，應採取行動予以反制並追究相關責任。

美國聯邦參議院外委會西半球跨國犯罪、民主人權事務小組主席、參議員匡希恆（John Curtis）指出，中國施壓各國孤立台灣的作為，再次凸顯威權體制不僅在國內限縮自由，亦試圖向外擴張控制力；並警示若由中國主導國際秩序，跨國移動、言論等各項基本自由恐將受限。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）透過推文譴責北京當局施壓塞席爾、模里西斯及馬達加斯加，迫使前述國家中止台灣之過境飛行權，並批評此種將航空安全「武器化」之恐嚇手段既魯莽且危險。

我友邦巴拉圭外交部表示，譴責中國以施壓及經濟脅迫導致台灣總統訪問史瓦蒂尼之飛行許可遭迫取消。巴拉圭重申支持台灣，以及各國自由交往的權利不應受到任何不當干涉。

友邦聖克里斯及尼維斯的尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）則推文聲援台灣，表示部分國家的脅迫行為持續威脅全球安全，強調各國人民皆期盼和平，並呼籲讓和平得以實現，譴責來自任何來源的脅迫行動。

 
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