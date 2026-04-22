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以為贏定！美跑者終點線前振臂慶祝　遭對手反超影片瘋傳

▲▼運動,跑步,示意圖。（圖／視覺中國）

▲馬拉松賽一名選手在接近終點線時舉起雙手慶祝勝利，沒想到被後方另一名選手超車。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德拉瓦馬拉松一名選手在接近終點線快要贏得比賽時，揮舞雙臂慶祝勝利，赤裸上身緩緩跑向終點線，完全沒察覺身後有其他人正全力追趕，結果被對手在最後一刻逆轉超車，以不到1秒之差錯過冠軍，整個過程被現場民眾拍下後迅速在網路上瘋傳。

領先全場以為勝券在握　遭對手超越

太陽報、紐約郵報等報導，這場馬拉松賽事在威明頓（Wilmington）舉辦，24歲選手卡森・梅洛（Carson Mello）在賽事尾聲大幅領先其他跑者，眼看勝利就在眼前，在最後一段直線賽道上揮舞雙臂慶祝，完全沉浸在喜悅之中。

當時梅洛領先第二名選手大約50碼（約45.7公尺），正當他低頭看錶想確認完賽時間的同時，身後一名選手正在高速追趕。同樣24歲的約書亞・傑克森（Joshua Jackson）全力衝刺，在終點前超越梅洛，以些微差距奪下冠軍。

官方計時顯示，傑克森最終成績為2小時43分13秒51，梅洛則以2小時43分14秒46居第二，兩人差距僅有約0.95秒。

這一幕被圍觀群眾拍攝下來之後，影片在網路上瘋傳。不少網友看完後紛紛留言提到，「這種事根本不應該發生，他一定超尷尬、超懊惱」、「要從頭跑到尾都全力衝才行」、「我想他這次學到教訓了」。

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