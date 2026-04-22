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社會 社會焦點 保障人權

拎200萬買虛幣被設局強搶！士林警北中南圍剿　掃出800萬喪屍煙彈

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區3月發生一起虛擬貨幣面交搶案，背後竟牽出詐騙與毒品分裝雙重犯罪鏈。警方接獲報案後展開跨縣市三波「大溯源」行動，從宜蘭一路追到屏東小琉球，最終再攻台中、桃園據點，成功瓦解整個犯罪網絡，並搗破市值高達800萬元的「喪屍煙彈」分裝場，全案共逮捕12人到案。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區假幣商設局搶200萬，警再抄800萬毒品場 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今年3月，林姓女子透過網路與自稱幣商的男子聯繫，相約在北市立聯合醫院陽明院區附近面交，準備以現金200萬元購買泰達幣（USDT）。未料面交當下，對方竟早已設局埋伏，趁機強行搶走現金後逃逸，讓她當場成為「肥羊」。

案發後，士林分局立即成立專案小組，並報請士林地檢署偵辦。警方當天即在宜蘭攔截3名負責接應的犯嫌，隨後持續追查資金流與通聯紀錄，鎖定其他共犯行蹤。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲主嫌跨縣市逃竄警方意外破800萬分裝場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

第二波行動中，警方跨海遠赴屏東小琉球，順利拘提李姓主嫌等5人到案，並查扣42萬餘元現金及毒品證物。專案小組持續向上溯源，透過監視器影像分析與科技偵查，逐步拼湊出完整犯罪結構。

關鍵突破出現在4月16日，警方發動第三波溯源收網行動，同步鎖定台中、桃園據點攻堅，再度拘提4名成員。搜索過程中，警方在其中一處據點赫然發現大型依托咪酯毒品分裝場，現場堆滿毒品原料、電子磅秤及分裝袋，另有煙彈與相關器材，初估毒品市值高達800萬元。

警方指出，該集團犯案手法縝密，先以虛擬貨幣交易為誘餌鎖定被害人，再於面交現場分工搶奪，得手後立即跨縣市流竄製造斷點，企圖規避查緝。更令人震驚的是，警方追查發現，這群人不僅行搶，還兼營毒品分裝與販售，形成罕見的複合式犯罪網絡。

士林分局表示，本案透過三波跨縣市查緝，成功向上溯源釐清犯罪網絡，全案訊後已依搶奪、詐欺、違反《組織犯罪防制條例》及《毒品危害防制條例》等罪嫌，將12名犯嫌移送士林地檢署偵辦，並持續追查在逃共犯及毒品來源。

警方也提醒，虛擬貨幣交易風險高，切勿輕信網路幣商私下面交，應選擇合法平台並提高警覺，以免成為犯罪目標。強調未來將持續以「追緝到底、絕不寬貸」態度，全力打擊各類新型態犯罪，維護社會治安。

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