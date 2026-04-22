許忠信正式遞補民眾黨立委　談李貞秀爭議：輕舟已過萬重山

▲民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後，立委職務由許忠信遞補。甫上任的民眾黨立委許忠信在大法官尤柏祥監誓，立法院長韓國瑜的見證下宣誓就職。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍，立委今（22日）由成大教授許忠信遞補宣誓就職。會後受訪時，對於李貞秀爭議，許忠信表示，「過去的事情，兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山，我不想去回顧，只想好好的努力來質詢」。

對於接任李貞秀立委職位，許忠信表示，李貞秀之前是在內政委員會，民眾黨為了經驗傳承，未來他也會在內政委員會；剛好陸配以及新住民的權益問題也是在內政委員會，所以未來他會特別在內政委員會強調該議題。

另， 李貞秀因不滿喪失立委資格，她提出假處分，也對立法院與中選會提行政訴訟，今更無預警到立法院要找立法院長韓國瑜，也傳出立委辦公室尚未清空。許忠信表示， 辦公室這是一個小事情，他的行動辦公室以及他台南的服務處都已經成立在運作。「所以辦公室這是一個小事情，我們要給李貞秀委員一個方便」。

許忠信也說，「那至於過去的事情，兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山，我不想去回顧，只想好好的努力來質詢」。

媒體問許忠信對於陸配參政有何看法？許忠信說明， 陸配的參政權是台灣民眾黨從大選、總統大選的時候就非常強調，應該要給陸配合法的參政權。

此外，媒體也問，許忠信過去在台聯堅持台獨立場，現在到民眾黨，立場是否會轉變？許忠信說，他2012年是以成大的法學教授，代表台聯黨參選不分區立委，那一年台聯黨的政黨票超過、增加90萬，所以當選三席，而他進到台聯黨作為不分區的立委，台聯黨的政策他一定要優先去執行，「就像我現在會優先來執行我們民眾黨的政黨的政策以及黨團的決議一樣」。



