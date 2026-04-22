打敗楊智伃送上抱抱　李明璇：感謝一路以來看我單打獨鬥的朋友

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨北市黨部今（22日）公布第三選區（松山、信義選區）議員初選「五搶二」結果，國民黨前發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮勝出，前黨主席朱立倫的子弟兵楊智伃慘落馬，並於媒體受訪時淚崩稱「我每天都在哭」。民調加權後第一名的李明璇則難掩激動，「感謝一路以來看著我一個人單打獨鬥到現在的朋友，今天不是勝利，只是拿到門票，會用十萬倍的努力爭取選民認同！」她還在受訪結束後主動給淚崩的楊智伃送上擁抱。

▲國民黨台北市松山信義市議員初選民調結果公布後，李明璇擁抱楊智伃。（圖／記者周宸亘攝）

李明璇表示，心情覺得很激動，感謝這一路以來選民給自己支持，還有昨天守電話的所有好朋友，讓她覺得今天這不是她一個人，而是很多人在背後幫助她，看著她一路一個人單打獨鬥到現在。李明璇說，自己還要特別感謝其他4位優秀的競爭者，讓這一場被全國矚目、最競爭的松山信義的初選，能夠變得這麼有意義。

李明璇說，今天不是勝利，只是拿到了一張門票，接下來的選舉才最重要，共同的目標就是要讓國民黨2026選舉一定要大勝利，也要讓蔣萬安市長一定高票連任，這是自己接下來要很努力的目標，也會繼續的一步一腳印，用全心全力，現在是1萬倍的努力，接下來要10萬倍的努力，爭取松山信義選民的認同。

松信初選「5搶2」結果，黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮勝出。另3參選人落敗，分別黨前發言人楊智伃、里長李煥中、北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛。民調數字分別是李明璇52.598、許原榮36.752、楊智伃35.110、滿志剛16.308、李煥中15.038。

