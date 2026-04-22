　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打敗楊智伃送上抱抱　李明璇：感謝一路以來看我單打獨鬥的朋友

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨北市黨部今（22日）公布第三選區（松山、信義選區）議員初選「五搶二」結果，國民黨前發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮勝出，前黨主席朱立倫的子弟兵楊智伃慘落馬，並於媒體受訪時淚崩稱「我每天都在哭」。民調加權後第一名的李明璇則難掩激動，「感謝一路以來看著我一個人單打獨鬥到現在的朋友，今天不是勝利，只是拿到門票，會用十萬倍的努力爭取選民認同！」她還在受訪結束後主動給淚崩的楊智伃送上擁抱。

▲▼國民黨台北市松山信義市議員初選民調結果發佈會，李明璇，戴錫欽，楊智伃。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨台北市松山信義市議員初選民調結果公布後，李明璇擁抱楊智伃。（圖／記者周宸亘攝）

李明璇表示，心情覺得很激動，感謝這一路以來選民給自己支持，還有昨天守電話的所有好朋友，讓她覺得今天這不是她一個人，而是很多人在背後幫助她，看著她一路一個人單打獨鬥到現在。李明璇說，自己還要特別感謝其他4位優秀的競爭者，讓這一場被全國矚目、最競爭的松山信義的初選，能夠變得這麼有意義。

李明璇說，今天不是勝利，只是拿到了一張門票，接下來的選舉才最重要，共同的目標就是要讓國民黨2026選舉一定要大勝利，也要讓蔣萬安市長一定高票連任，這是自己接下來要很努力的目標，也會繼續的一步一腳印，用全心全力，現在是1萬倍的努力，接下來要10萬倍的努力，爭取松山信義選民的認同。

松信初選「5搶2」結果，黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮勝出。另3參選人落敗，分別黨前發言人楊智伃、里長李煥中、北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛。民調數字分別是李明璇52.598、許原榮36.752、楊智伃35.110、滿志剛16.308、李煥中15.038。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
控衛福部長、疾管署長圖利高端　前立委判賠120萬！
獨／00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」慘被問爆
「所有馬鈴薯都有龍葵鹼！」　YTR預告吃美國發芽版：我敢吃
檢舉違停慘被冒名狂訂披薩！　竟是新北警幹的
Threads「抓龍蝦海獵人」溺斃！　曾遭網友咒：不會浮起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

塑膠之亂未解、放任有毒馬鈴薯　藍轟綠：只會做「選舉國家隊」

歐盟指領空管理不應是政治手段　外交部致謝：中國損及區域飛航安全

中國阻撓賴清德出訪！陳冠廷：外交每受一分打壓　國防就多一倍投入

合體黃捷　賴瑞隆喊話柯志恩：妳身邊也有鄭麗文、傅崐萁可站台

小笠原欣幸：中國對台政策北風、太陽並進　訊號混亂效果難以彰顯

分局長辣椒水誤傷柯文哲遭拔官　許忠信：應符合比例原則

中共打壓賴清德出訪　趙少康轟：真的過頭了！對整個台灣的不尊重

杯水交情！　陳聖文訝異楊智伃沒出線：國民黨對得起這位勇敢女孩？

2友邦、美參眾議員齊發聲譴責中國、力挺台灣　籲反制模里西斯

許忠信正式遞補民眾黨立委　談李貞秀爭議：輕舟已過萬重山

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

塑膠之亂未解、放任有毒馬鈴薯　藍轟綠：只會做「選舉國家隊」

歐盟指領空管理不應是政治手段　外交部致謝：中國損及區域飛航安全

中國阻撓賴清德出訪！陳冠廷：外交每受一分打壓　國防就多一倍投入

合體黃捷　賴瑞隆喊話柯志恩：妳身邊也有鄭麗文、傅崐萁可站台

小笠原欣幸：中國對台政策北風、太陽並進　訊號混亂效果難以彰顯

分局長辣椒水誤傷柯文哲遭拔官　許忠信：應符合比例原則

中共打壓賴清德出訪　趙少康轟：真的過頭了！對整個台灣的不尊重

杯水交情！　陳聖文訝異楊智伃沒出線：國民黨對得起這位勇敢女孩？

2友邦、美參眾議員齊發聲譴責中國、力挺台灣　籲反制模里西斯

許忠信正式遞補民眾黨立委　談李貞秀爭議：輕舟已過萬重山

跨機關大行動！嘉義地檢署嚴查塑膠原料防止哄抬價格

保五警開槍抗議原因曝！妻重病需照顧　怒喊：要我去台南不合理

電通董座賣房抵債出事！4700萬交易卡死　代墊方損失千萬怒告

塑膠之亂未解、放任有毒馬鈴薯　藍轟綠：只會做「選舉國家隊」

羅伯斯談道奇終結者替代方案　以「打撲克」比喻牛棚調度

歐盟指領空管理不應是政治手段　外交部致謝：中國損及區域飛航安全

國4神岡段3車追撞翻覆！2車頭爛毀3人傷　現場畫面曝光

大都會薪資111億居冠卻吞12連敗　終結者又砸鍋：不知道從哪開始

石棉瓦逾5400噸未清運！　陳亭妃質詢要求跨部會加速處理

中國阻撓賴清德出訪！陳冠廷：外交每受一分打壓　國防就多一倍投入

蕭薔「愛自己」金句連發　「吃飽太閒，否定自己幹嘛？」

政治熱門新聞

賴清德出訪遭突襲KO！　周玉蔻：外交部太狀況外

初選落馬淚崩！　楊智伃：我每天都在哭

普發現金2.0有譜？財長：1到3月稅收減收353億

快訊／中國打壓賴清德出訪　立院朝野罕見「無異議」通過譴責案

快訊／藍松信初選！這2人出線　楊智伃落馬

北京打壓賴清德出訪史瓦帝尼　IPAC發聲明堅定挺台

中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」因有人洩密

賴清德訪非行告吹　郭正亮：總統府恐只講了一半

不只提假處分！還讓立院、中選會成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」

淡江大橋機車道太窄　議員揭3問題

分局長試噴辣椒水？　溫朗東揪出「關鍵疑點」

一張圖看懂！賴清德專機飛航路線　3島國正好卡在關鍵航道

「空軍警衛旅」消失20年　3原因有望重出江湖

馬鈴薯檢疫放寬參考日本　立委曝差異

更多熱門

相關新聞

婚後首登台！「神話」李玟雨5月會台粉

婚後首登台！「神話」李玟雨5月會台粉

韓國傳奇天團「神話」（SHINHWA）成員李玟雨（M），正式宣布將於2026年5月30日在台北CLAPPER STUDIO舉辦【2026 M’s New Chapter Fanmeeting in TAIPEI】粉絲見面會。這不僅是李玟雨自2017年後，睽違近9年再度以個人之姿回到台北舉辦專場活動，更是他在去年傳出結婚喜訊、邁向人生新階段後的首度到訪。

李乾龍座車遭裝追蹤器　國台辦批民進黨「迫害打壓在野力量」

李乾龍座車遭裝追蹤器　國台辦批民進黨「迫害打壓在野力量」

杯水交情！　陳聖文訝異楊智伃沒出線：國民黨對得起這位勇敢女孩？

杯水交情！　陳聖文訝異楊智伃沒出線：國民黨對得起這位勇敢女孩？

藍高雄議員三民區「2搶1爭提名」結果曝

藍高雄議員三民區「2搶1爭提名」結果曝

游淑慧批初選制度　北市黨部稱黨中央要檢討

游淑慧批初選制度　北市黨部稱黨中央要檢討

關鍵字：

國民黨李明璇楊智伃2026台北市議員

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面