花蓮復康巴士續免費！小黃補助提高　3鄉鎮升級幸福巴士2.0

▲花蓮持續復康巴士全縣免費搭乘政策，優先照顧肢體或視覺中重度障礙且需使用輪椅的朋友。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮是一片狹長且充滿生命力的土地，但在這片美景背後，對居住在偏遠地區、行動不便的身障朋友而言，每一次出門就醫、復健或參與社會活動，往往是一段艱辛的挑戰。為了減輕身障家庭的經濟與心理負擔，花蓮縣政府自去年起實施「復康巴士全縣免費搭乘」政策，優先照顧肢體或視覺中重度障礙且需使用輪椅的朋友，確保資源的公平與正義。

花蓮縣長徐榛蔚表示，為了讓服務不中斷、量能再升級，縣府積極奔走募集車輛。這份努力獲得了社會各界的熱烈迴響：

•運載力大幅提升：復康巴士數量從原本的32輛，於去年增至47輛，今年更進一步擴增至52輛（含50輛執勤車與2輛備勤車）。

•服務量顯著成長：去年度服務量已達80,488趟次，較前一年成長64%；預計115年服務趟次將突破88,000趟次，讓溫暖遍及花蓮的每個角落 。

▲花蓮復康巴士至今年已擴增至52輛。

「無障礙」不應只是口號，而是要落實在鄉親的日常生活中。除了復康巴士，縣府更同步推動多元友善措施：

•補助交通費用提升：通用計程車每月補助額度提高至1,000點。

•交通網絡更深入偏鄉：協調22輛低地板公車行駛固定路線；並將「幸福巴士」深入偏鄉，在萬榮、卓溪、富里等鄉鎮升級為「幸福巴士2.0」。

•線上及電話預約併行更便捷：串聯10家長照單位共87輛專車，並啟用「網路訂車系統」，讓預約接送變得像日常通勤一樣簡單。

社會處感謝所有慷慨解囊捐贈復康巴士的企業與民間團體。受贈的車輛不僅是交通工具，更是社會關懷的具體實踐。每一份無私的付出，都為花蓮注入了善的循環，讓身障朋友在就醫、就業、就養、社會參與的路上，感受到來自社會的溫度。

花蓮縣政府表示，將持續精進服務品質，守護每一位鄉親的行動權益，攜手大眾共同打造一個充滿人情味、友善無礙的「幸福花蓮」。