杯水交情！　陳聖文訝異楊智伃沒出線：國民黨對得起這位勇敢女孩？

▲陳聖文、楊智伃當時為一瓶核廢水互動。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

北市松信區國民黨議員初選「5選2」為國民黨一級戰區，今（22日）公布民調結果，前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮出線。前發言人楊智伃意外落馬。對於結果，曾拿核廢水到國民黨中央抗議、與楊智伃有「杯水交情」的民進黨議員參選人陳聖文坦言訝異又遺憾，陳表示，楊智伃對議題敢於站出來直球對決，很適合當民代，卻沒有通過初選，為她感到不公跟惋惜，國民黨支持者對得起這樣勇敢的女孩嗎？

陳聖文過去曾拎著「過夜核廢水」到國民黨中央踢館，殊不知楊智伃當場一口喝下，兩人互動曾引發不少討論，楊智伃甚至在議員競選看板寫上標語「會喝水」。而此次年底議員選戰，陳聖文在民進黨初選出線，楊智伃卻在國民黨初選意外落馬。

對此，陳聖文表示，感到既訝異又遺憾。去年8月，他為了說明核廢料存放及可能造成的環境污染問題，帶著蘭嶼核廢料儲存場存放一夜的瓶裝水，到國民黨中央黨部踢館，希望大家重視核安問題。

陳聖文指出，現場有一位年輕女孩擋在門口，原本以為她只是一般民眾，沒想到她是國民黨的發言人楊智伃，讓人印象深刻的是，她竟然當場一口氣把我帶去的水喝掉。這樣的行為，是一種面對議題的勇氣與承擔，這種敢於站出來，直球對決的性格，「在我看來非常適合成為一位民意代表」。

陳聖文坦言，國民黨4/22初選民調的結果，這樣一位具備勇氣與行動力的年輕人，沒有獲得國民黨支持者的青睞；反而是在立法院長韓國瑜不斷透過媒體廣告喊話支持的新人許原榮，順利出線。這樣的對比，讓人不禁要問：國民黨真正重視的，是勇氣與行動力？還是背後的政治加持？血脈的傳承？

對於初選結果，陳聖文表示，他為楊智伃感到不公，也替這樣的結果感到婉惜，一個敢於面對爭議議題的人，無法被看見並支持，國民黨支持者對得起這樣勇敢的女孩嗎？