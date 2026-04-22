太管處徵集文圖作品！收錄《我們的太魯閣》　還有稿酬5千

▲▼太管處在成立40周年之際，希望透過眾人的視角與現身說法，紀錄個人在太魯閣獨特的經驗、體驗與故事。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

去過太魯閣嗎？還記得在太魯閣曾有過哪些印象深刻的體驗呢？太魯閣國家公園管理處正舉辦《我們的太魯閣》文圖徵集活動，邀請您書寫您與太魯閣的故事，入選作品除了稿酬之外，將集結編輯成叢書出版，並以網路方式分享您在太魯閣的故事。

太管處表示，太魯閣一直是許多人喜歡造訪的地方，無論是在太魯閣旅遊、登山、健行、研究、工作、擔任志工，或是生活，這裡的山水與人文總能帶給人獨特且深刻的體驗，也常成為文學書寫與創作的題材與養分。

太管處在成立40周年之際，希望透過眾人的視角與現身說法，紀錄個人在太魯閣獨特的經驗、體驗與故事，並將這樣的體驗轉化為文字與圖像作品，匯聚成眾人一起完成的《我們的太魯閣》叢書。

▲《我們的太魯閣》文圖徵集活動，邀請您書寫您與太魯閣的故事。

這項文圖徵集活動委由花蓮縣光之島文教基金會承辦，以《我的太魯閣》為書寫方向，作品題目可自訂，無論是散文或詩作均可，但作品內容須為作者個人的真實經歷與體驗。每件作品1500字以內，並搭配1-3張照片或圖片，每人最多可投稿2件作品。自即日起至115年5月25日收件，太管處及編輯團隊將外聘評選小組辦理評選作業，預計選出25件作品，115年6月15日公布入選名單，入選作品每件可獲得5000元稿酬及2本印製完成的叢書。

▲《我們的太魯閣》5大採集主題。

太管處指出，編輯團隊規劃「生態之眼」、「人文之徑」、「生活之光」、「工作之魂」、「山林新生」等五大書寫方向供參考。無論是與一隻鳥、一棵樹的自然相遇；走在步道、公路與歷史遺跡的感悟；一次難忘的旅行或登山；守護太魯閣山林的身影；或是0403震後對太魯閣的祝福與期待等…，都是很好的發揮方向，也期待以第一人稱的視野來書寫個人專屬的動人記憶。

▲圖文作品規範與獎勵。

太管處強調，每一個人的太魯閣經驗都是獨特的，邀請心繫太魯閣的您踴躍投稿，一起採集珍貴的記憶微光，匯聚成共同的太魯閣風景。

收件網址如下：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehG7LuyVFYFWlovSDNQVxXfZtrzwV-nHcH-jj_TRcwu4pFBg/viewform?usp=preview

