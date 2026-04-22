庫克否認健康出狀況卸任⋯談3條件才交接：現在是最完美時刻

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果（Apple） 20日拋出重磅消息，現任執行長庫克（Tim Cook）確定在今年蘋果秋季發表會前夕卸下職務，正式由現任硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）接任執行長一棒，對此，根據外媒報導，庫克也針對為什麼在這個時間點卸任，否認是因為健康出狀況原因，直言「是因為想實現史上最完美交接」。

▼庫克指出是想實現最完美交接，才選在條件滿足的此刻下進行。（圖／翻攝蘋果官網）

根據外媒報導，庫克在回應為何在現在卸任，首先，他否認自己是因為關於健康的傳聞而現任，他表示「自己身體十分健康、精力充沛」，在卸任後他也會繼續擔任執行董事長，同時也會負責部分產品線。他指出，會選擇現在這個時間點卸任是想要實現「史上最完美的交接」。

他繼續表示，最完美的交接條件有三個，包含

・蘋果產品路線必須「極為出色」

・蘋果財務狀況必須「表現優異」

・特納斯必須「完全準備好」

現在就是這三個條件符合，他在卸任後也會提供特納斯支持，同時協助處理全球政策相關事務，他表示，「只要特納斯有任何需求，我都會盡我全力去支持、分享我的知識經驗給他」，同時特納斯也感謝庫克，強調「我們即將再次改變世界」。

對此，特納斯將在9月1日正式上任，同時也預計是今年蘋果秋季發表會前夕。