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台水五區處推碳盤查 　力拚2050淨零排放

▲▼ 珍愛地球從「水」開始！台水五區處深耕碳盤查與綠能建設 邁向淨零新未來 。（圖／台水五區處提供）

▲▼ 珍愛地球從「水」開始！台水五區處深耕碳盤查與綠能建設 邁向淨零新未來 。（圖／台水五區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

適逢4月22日「世界地球日」，台水公司第五區管理處以實際行動響應全球永續趨勢。為達成「2050淨零排放」國家目標，五區處率先推動「碳盤查」計畫，目前已圓滿完成年度溫室氣體排放調查，展現國營事業在綠色轉型中的領頭羊地位，用科學數據守護台灣土地。

▲▼ 珍愛地球從「水」開始！台水五區處深耕碳盤查與綠能建設 邁向淨零新未來 。（圖／台水五區處提供）

台水五區處謝素娟處長指出，了解問題才能對症下藥。本次碳盤查針對轄區內各項排碳設備進行逐一清查，精確找出供水流程中的主要排放點。謝處長強調：「這不僅是一份數據報告，更是我們減碳承諾的起點。」未來五區處將依據盤查結果，採取逐步汰換節能設備、優化淨水及供水流程、擴大推動綠能供電等三大具體行動，實質減少碳足跡。

▲▼ 珍愛地球從「水」開始！台水五區處深耕碳盤查與綠能建設 邁向淨零新未來 。（圖／台水五區處提供）

除了內部的硬體減碳，五區處亦積極履行企業社會責任。轄下「湖山自來水環境教育園區」將枯燥的水資源知識轉化為趣味體驗課程。透過生動的互動導覽，讓民眾與學子在參與中體認「滴滴皆辛苦」的珍貴，讓永續觀念轉化為生活行動。

▲▼ 珍愛地球從「水」開始！台水五區處深耕碳盤查與綠能建設 邁向淨零新未來 。（圖／台水五區處提供）

台水五區處誠摯呼籲，淨零未來需要社會大眾共同參與。在這個專屬地球的節日裡，期盼全民從日常節約用水做起。五區處將持續秉持專業與責任，與大眾攜手共創一個更乾淨、更永續的綠色未來。

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