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響應地球日！MUJI回收換再生盆器　高雄洲際酒店推低碳會議疼小農

▲▼永續會議。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲高雄洲際酒店推出永續會議專案，開會免費測inbody、教練帶領做伸展操。（圖／高雄洲際酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

今（22）日是世界地球日，響應環保減碳，企業紛紛掀起綠色革命。高雄洲際酒店推出「永續會議」假期專案，落實無紙化、減少備品耗損，會議期間還提供免費inbody檢測、專業健身教練帶領伸展操，啟發與會者應重視健康。無印良品為鼓勵尋魂經濟，今日限時推出環保再生活動，於指定門市回收限定官方產品，可獲再生盆器一份。

高雄洲際酒店「永續會議」開啟智慧減碳

打破傳統會議框架，高雄洲際酒店推出「永續會議假期」專案，全面推動無紙化智慧會議，並全面取消化學藥劑耗損大的桌布鋪設，提供天然楠竹環保瓶，落實無塑零回收目標。參與會議的嘉賓還能免費測量inbody，並由專業健身教練帶領「活力伸展操」，開啟一日會議的美好開端。

▲▼永續會議。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲餐廳將廚餘轉化有機肥回饋小農。（圖／高雄洲際酒店提供）

亮點不僅於此，SEEDS 大地義式餐廳更實踐「從土地到餐桌」的循環，引進生化菌廚餘處理機轉化為有機肥回饋小農，農作物再回到餐桌上，實現幾乎零廢棄的餐飲管理。會議餐點則採用在地食材減少碳足跡產生，企業參與會議後，還能獲頒「洲際永續會議專案證書」，將商務行程轉化為具公信力的ESG實績。

▲攜帶限定商品至無印良品指定門市回收，可獲再生盆器一組。（圖／無印良品提供）

▲攜帶限定商品至無印良品指定門市回收，可獲再生盆器一組。（圖／無印良品提供）

一日限定！MUJI 回收瓶罐贈再生盆器

深受大眾喜愛的MUJI 無印良品，自2022年導入於限定門市導入「Re Park」回收再生服務，邀請顧客將家中不再使用的丹寧衣物、玻璃製品、美保瓶罐與效期內食品帶至門市，透過與專業機構合作，使資源得以再生利用。

為讓顧客更直覺理解回收再生的理念，今年正式將這項服務更名為「Re MUJI」。為了鼓勵循環經濟，22 日世界地球日當天推出限時活動，民眾只要攜帶於官方通路購買的玻璃瓶、丹寧衣物或美保瓶罐任2件，至全台11家設有「Re MUJI」的門市回收，即可獲贈由廢棄衣架扣環與鳳梨活性碳製成的「再生盆器組」一份。

▲▼YouBike。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲YouBike鼓勵市民將日常通勤轉化為減碳行動。（圖／記者許宥孺翻攝）

YouBike「一騎愛地球」抽好禮

在交通運輸方面，高雄市交通局與微笑單車公司攜手推出「一騎愛地球」抽獎活動。即日起至5月17日，只要在Instagram紀錄、上傳分享騎乘 YouBike 的減碳足跡，將抽出60名幸運得主，每位可獲得500 元電子禮券，禮券適用範圍涵蓋量販、美妝品牌以及多家知名美食餐廳。

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