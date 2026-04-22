抑制小黑蚊出大招！花蓮擬引進抑制生態工法　抑制率95%以上

▲花蓮市公所邀請富聚生技「樹博士」團隊辦理「小黑蚊抑制生態工法—土壤復育計畫」專案簡報。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期小黑蚊問題困擾民眾生活，隨氣溫回升進入好發期，花蓮市公所21日邀請富聚生技有限公司「樹博士」團隊辦理「小黑蚊抑制生態工法—土壤復育計畫」專案簡報，期盼透過導入新型生態防治技術，從源頭改善環境條件，降低蚊蟲密度，提升市民生活品質。

這項簡報由富聚生技董事長特助李隆安主持，說明生態工法的執行方式與成效，與會包括花蓮市長魏嘉彥、農觀課長方梅萍、清潔隊長吳慶展、幼兒園長李菲凌，花蓮縣議員魏嘉賢，以及多位民間業界針對小黑蚊防治與環境改善進行交流討論。

▲▼簡報由富聚生技董事長特助李隆安主持，說明生態工法的執行方式與成效。



市長魏嘉彥表示，小黑蚊每年約從春季開始活躍，尤其在環境潮濕、土壤有機質失衡的區域更容易孳生，小黑蚊肆虐，不僅影響民眾日常生活與戶外活動品質，更嚴重影響花蓮的觀光。市公所雖然持續進行環境清潔與噴藥作業，但只能短暫改善，此次計畫引進生態工法，期望以更長效、友善環境的方式，從源頭抑制小黑蚊繁殖。

李隆安指出，「小黑蚊抑制生態工法」以土壤復育為核心，透過微生物抑制藍綠菌生長，直接中斷小黑蚊食物鏈，弱化幼蟲活動力，進而復育土壤生態。他以木柵公園、基隆河畔咖啡廳、台灣科技大學管理學院前草地、政治大學羅馬廣場，以及台南、苗栗、新竹、高雄等多個曾施做中斷小黑蚊食物鏈的土壤復育區域為例，強調技術實際應用可達95%以上抑制率，且兼具環境友善、不破壞生態的特性。

▲市長魏嘉彥（右）表示，小黑蚊肆虐不僅影響民眾日常生活與戶外活動品質，更嚴重影響花蓮的觀光。



李隆安表示，樹博士團隊執行生態工法將近二十年，這項計畫結合ESG理念，強調環境永續、社會共好及治理機制，透過降低化學藥劑依賴、改善生活環境品質，提升整體社區健康與安全。在執行面上，規劃以「前期檢測、整治復育、持續維護」三階段推動，並以約半年為一個循環週期，逐步改善重點區域環境條件。他說，花蓮目前有呼吸民宿正在執行這項工法，團隊下一站則會進駐到將軍府 1936 園區。



最近一直呼籲政府單位推動科學防治小黑蚊的魏嘉賢議員也強調，無論是中央或地方，都要正視花蓮小黑蚊猖獗的現象。他說，小黑蚊的擴散已經來到都市與觀光區，這已直接衝擊到花蓮的觀光發展，不能再沿用病媒蚊防治的模式，而是推動系統性的研究，建立有效且可持續的科學防治策略，專業團隊引進生態工法執行抑制小黑蚊，這對花蓮人而言，是歷史性的一刻。

▲縣議員魏嘉賢表示，無論是中央或地方，都要正視花蓮小黑蚊猖獗的現象。



魏嘉彥表示，未來將評估適合區域試辦導入此項技術，並視成效逐步擴大推動範圍，搭配既有清潔、消毒與清溝等措施，形成多元整合防治策略。他也呼籲市民共同維護居家環境，減少積水與陰濕角落，從源頭降低小黑蚊孳生機會，攜手打造更乾淨宜居的生活環境。

與會民間單位包括東豐拾穗農場、立川漁場、將軍府 1936 園區、誠食生活家有限公司、建華開發有限公司、呼吸民宿、波波洗衣店和東華附小等均也到場聆聽。

