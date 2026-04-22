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藍高雄議員三民區2搶1！老將童燕珍回鍋勝出　同志之爭落幕　

▲▼藍高雄議員「三民區2搶1」初選爭提名　老將童燕珍回鍋勝出。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨中央委員孫健萍（右）、前國民黨高雄市議員童燕珍（左）爭取三民區議員席次。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市黨部近期辦理第一梯次市議員提名登記作業，最終第七選區（三民區）出現提名競爭，成了唯一要進行初選的選區。市黨部22日上午公佈初選民調結果，由前議員童燕珍以82.821%勝出中央委員孫健萍的22.332%，後續將依民調結果提報中央提名人選。

今日在市黨部副主委王月足、選監小組委員、民調專家、民調機構及2位初選同志的見證下，民調結果經在場出席人員確認無誤。此次初選由童燕珍勝出，市黨部表示此次民調秉持著公平、公正、公開的方式進行，所有程序皆依照黨內相關初選規定辦理，將依民調結果提報中央提名人選。  

▲▼藍高雄議員「三民區2搶1」初選爭提名　老將童燕珍回鍋勝出。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼前國民黨高雄市議員童燕珍民調勝出，回鍋再戰三民區。（圖／記者賴文萱翻攝）

市黨部表示，經2位登記參選同志所選擇的兩家民調機構分別為TVBS、全國公信力，民調由市黨部選舉監察小組代表將三日民調統計結果密封信封拆封後，交由市黨部副主委王月足公佈民調結果成績。兩家民調合計結果排序為：童燕珍82.821%、孫健萍22.332%。

市黨部指出，本次辦理初選民意調查皆秉持著公平、公正、公開的方式進行，所有程序皆依照黨內相關規定辦理。市黨部事前針對民調執行細節舉辦說明會，由２位登記參選同志及其推派的民調觀察員與會外，同時也邀請民調學者專家現場指導，全程在選監小組的監察下進行。

▲▼藍高雄議員「三民區2搶1」初選爭提名　老將童燕珍回鍋勝出。（圖／記者賴文萱翻攝）

本次委託執行民調機構及民調時間，均經由２位參選同志共同決定，在3天執行民調中，包括高雄市黨部、選監小組及登記參選同志皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對民調過程進行記錄，結果顯示3天訪問狀況平穩無疏漏，凡參選同志觀察員有疑義之電話皆已妥適處理，期間２位參選同志針對民調執行過程並無意見。

市黨部表示，高雄市議員第七選區(三民區) 現有2席現任議員，本黨於該選區本次提名3位參選，本黨除現任議員黃柏霖、黃香菽，第3席經初選民調結果由童燕珍同志勝出，共計3位，市黨部表示民調結果將依提名作業要點規定提報中央建請依民調結果決定提名人選。

2026高雄市三民區議員席次因人口成長，由現有7席增至8席，選戰升溫。民進黨在該區由現任議長康裕成及議員鄭孟洳、何權峰尋求連任，另外，還有無黨籍副議長曾俊傑、議員張博洋，而前議員林于凱則投入民眾黨重新參戰，以及前議員黃淑美回鍋，競爭相當激烈。

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