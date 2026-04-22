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6被告中「刑期最重」！警官脫口認幫王大陸查個資　判1年4月

▲▼ 藝人王大陸替女友闕沐軒討債查個資遭起訴，時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮抵達新北地院。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮幫王大陸查個資，判刑1年4月。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、黃資真／新北報導

藝人王大陸閃兵爆發案外案，與女友闕沐軒、警官劉居榮、車商小開游翔閔、黑幫陳子俊等6人被依《個人資料保護法》等罪嫌起訴。今(22日)新北地院判決，王大陸與女友闕沐軒皆判處6月、得易科罰金，其中刑期最重的是劉居榮，被依公務員登載不實罪判處1年4月，且不得易科罰金或緩刑，成為6人裡刑期最重的被告。

王大陸因懷疑閃兵集團主嫌陳志明害他變盤子，付錢不處理閃兵，尋求富二代好友游翔閔協助，2025年2月13日游連絡上與他交情好、時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，表示將帶王大陸去報案，下午3時34分王、游前往刑大報案。

劉男為了查詢陳男個資，在登入智慧分析決策支援系統後，於查詢用途欄登載「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查出陳男詳細個人資訊後再拿手機拍下，傳給游男。

首次開庭時，劉居榮稱只知道陳志明綽號、LINE圖片及匯款帳號，不知道對方姓名，後續調查得知後要將陳志明個資傳給林建甫小隊長時，誤傳給游翔閔，否認主觀上故意洩露國防以外秘密罪，至多構成過失，違反公務員登載不實準文書罪部分認罪，至於洩密跟違反個資法部分不認罪。

但2026年1月9日第二次開庭，劉居榮坦承王大陸來報案時，他當場操作警方智慧分析決策支援系統、查出王要告的陳男同月6日已入監，並現場通知王這件事，但是不是陳志明詐騙他仍需要調查。此發言等同於推翻先前所述，等同自白犯罪。劉居榮的律師開完庭後，在庭外摔文件出氣，認為劉一時口快、搞砸律師團建立的辯護策略。

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