快訊／中國打壓賴清德出訪　立院朝野罕見「無異議」通過譴責案

▲立法院外交及國防委員會召委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德原預計出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）下，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，立法院外交及國防委員會22日民進黨立委臨時提案，針對中共打壓提出強烈譴責，最終朝野罕見「無異議」通過對中國譴責案。

民進黨立委林楚茵、王義川、沈伯洋、王定宇、陳冠廷、陳俊宇、羅美玲於外交及國防委員會臨時譴責案。案由指出，我國總統出訪友邦，是我國對外行使外交權利之主權作為，中國此舉已違反《聯合國憲章》國家主權平等與不干涉內政原則、1970年聯大第2625號決議所明文禁止之強制干預、《芝加哥公約》所確立之國際民航秩序與非歧視原則，以及《維也納外交關係公約》第40條之過境保障精神，構成對國際規則為基礎之秩序之公然挑戰。

譴責案表示，中華人民共和國對我國之系統性打壓已非個案，本委員會作為國會監督外交與國防事務之專責委員會，針對中華人民共和國脅迫第三國撤銷我國元首飛航相關許可之粗暴行徑予以強烈譴責，並堅定支持政府採取積極措施，持續拓展國家外交空間，捍衛我國家主權及國際生存權利，且要求外交部應透過駐外館處及國際組織管道，將本事件列入國際民航組織（ICAO）及其他多邊機制之關注項目，並積極爭取理念相近民主夥伴之聲援與具體行動。

對此，國民黨立委徐巧芯發言表示，針對程序部分，內容上確實認為賴清德可以出訪友邦本來就是要去，遇到打壓跟不公平這樣臨時提案因為具有時效性今天提出來，不過今天是退輔會的報告，外交部的相關人員不在現場，一般來說上面文字會詢問部會修正文字細節，有共識後再來通過提案，過去往例是這樣處理，她對案子沒有意見，本案是不是也讓外交部可以了解一下，有任何文字等細節內容修正，也有一個機會做表達，其他沒有任何意見。

林楚茵接續發言表示，首先要強調今天不是所謂執行案或是修正案，今天是譴責案，譴責對象不是外交部，譴責的是中共用經濟脅迫導致國家元首無法到友邦進行正式國事訪問，昨天第一時間民進黨發出譴責，國民黨跟民眾黨都站在國家為主的狀況下，今天確實是退輔會業報，對退輔會來說不是譴責對象。

她說，再次強調這是譴責案，譴責案代表身為國防外交委員，站在外交上被打壓，國際生存空間受到壓力時候，這是民進黨委員發起，希望外交委員當中，此刻展現對國家忠誠，跟國家元首支持，跟中共惡霸行徑的反應，文字上沒有問題，有問題的人想要用程序惡意讓譴責案沒有辦法曝光。

最後，外交國防委員會在朝野罕見「無異議」下，順利通過對中國的譴責案。