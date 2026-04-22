游淑慧批初選制度提「服務年資」加權　北市黨部稱黨中央要檢討

▲國民黨台北市黨部主委戴錫欽。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026年底地方選舉，國民黨台北市議員游淑慧認為，國民黨初選制度應納入「為黨服務經歷加權」，並直言目前的初選制度，35歲以下最高加權可達70%，雖然鼓勵年輕從政很重要，但對於長年留在黨內、擔任幕僚助手的優秀人才來說，這反而像是一種「變相懲罰」。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（22日）受訪表示，做為地方黨部只能尊重黨中央組發會公布的加權比例，組發會怎樣能反映出真實狀況，並且提出最優秀的候選人來爭取勝選，還有很大的檢討空間。

目前國民黨初選制度，35歲以下最高加權可達70%，游淑慧說，鼓勵年輕從政固然重要，但對於長年留在黨內、擔任幕僚助手的優秀人才來說，這反而像是一種「變相懲罰」。

游淑慧對此表示，「我的不年輕，是因為幫黨在服務。」目前制度會讓優秀的幕僚、助理們快跑快選，趁年輕趕快出來選以換取加權，何必在黨內歷練、累積扎實經驗？看到許多優秀助理，犧牲自己青春歲月，幫老闆打下天下，等到能力積累足夠了，卻因為不再年輕而失去加權，「長年奉獻反倒比不上年紀輕輕就參選、就享有百分之百加權的」。

她說，同為幕僚出身難免心酸，黨內取才其實可以雙贏，在為年輕人開管道同時，也應對長期服務的幕僚給予重視，最好的方式就是將「服務年資」同步納入初選加權。

國民黨北市黨部主委、市議會議長戴錫欽回應，其實所有的初選，不管是全民調或者民調的題目，甚至所有新人跟青年加權的部分，包括他在內，很多地方黨部跟參選同志，在選前都有跟黨中央組發會反映。他說，當然加權比例跟最後選舉的結果能否夠吻合，有不少的討論，因此組發會將來可以再研究相關加權，怎麼樣能夠更適切地反映出真實狀況，並且提出最優秀的候選人來爭取勝選，有很大的檢討空間。