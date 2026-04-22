民眾黨譴責中國阻賴清德出訪　黃暐瀚讚：這是我心中在野黨該有的樣子

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德預計22日出訪非洲邦交國史瓦帝尼；卻遭中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，因此宣布暫緩出訪。而民眾黨也立即表示，對中國表達嚴正抗議與譴責，這種打壓威脅無助於兩岸關係發展。對此，媒體人黃暐瀚今（22日）認為，民眾黨第一時間堅定捍衛國家主權與台灣外交空間。「這，就是我心目中，在野黨該有的樣子」，謝謝民眾黨發聲，相信多數台灣選民，都會看在眼裡。

針對賴清德出訪遭中國施壓一事，民眾黨表示，對中國表達嚴正抗議與譴責，這種打壓威脅不僅嚴重踐踏我國主權、干涉我國內政，更無助於兩岸關係發展。

民眾黨表示，若中共持續蠻橫壓縮台灣外交空間恫嚇台灣人民，對兩岸、區域關係、乃至全球和平皆毫無助益，不僅無助兩岸健康交流，只會加劇台海緊張、把台灣人民往反方向越推越遠。

對此，黃暐瀚表示，說了好多年的「對內競爭、對外團結」，總有網友不理解，選舉競爭生嫌隙，朝野如何團結？

黃暐瀚表示，其實，成熟的民主社會，就是選舉時盡量競爭（所以我說在野反綠，理所當然，但切勿亂反，變成反台灣，反國家利益），對外時團結一致，在國家權益的共同前提下，尊重民意，有序輪替。

黃暐瀚認為，總統出訪友邦受挫一事，民眾黨第一時間出面對中國表達嚴正抗議與譴責，堅定捍衛國家主權與台灣外交空間。「這，就是我心目中，在野黨該有的樣子」。

黃暐瀚強調，謝謝民眾黨的發聲，相信多數台灣選民，都會看在眼裡。中華民國加油！台灣加油！中華民國台灣，加油！