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納骨櫃工程勾結廠商綁標！前苑裡鎮長判6年半　吐800萬賄款沒用

▲前苗栗縣苑裡鎮長劉秋東勾結廠商綁標，不法獲利800萬，法官今依貪污治罪條例，判決劉6年6月徒刑。（圖／記者楊永盛攝、資料畫面）

前苗栗縣苑裡鎮長劉秋東勾結廠商綁標，不法獲利800萬，法官今依貪污治罪條例，判決劉6年6月徒刑。（圖／記者楊永盛攝、資料畫面）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣前苑裡鎮長劉秋東涉嫌勾結廠商和設計監造廠商，在辦理青埔生命紀念園區增設工程案，透過限定特殊材料的綁標手段，劉從中獲得800萬賄款。苗栗地方法院今（22）日依貪污治罪條例將劉判決6年6個月徒刑，廠商等3人也判決有罪，全案仍可上訴。

法官調查，苑裡鎮公所在2021年3月辦理青埔生命紀念園區1樓增設納骨櫃工程，廠商以約3103萬元得標；2022年12月2樓增設納骨櫃工程，廠商又以約4362萬元得標；法務部廉政署中部地區調查組事後接獲線報，指前鎮長劉秋東（62歲）涉嫌收受廠商賄款情資，報請苗栗地檢署偵辦。

檢廉調等單位，2023年7月25日、11月8日分別執行搜索，經訊問相關被告及證人共18人，審閱卷證資料交叉比對後，查得廠商李宗和、郭榮信知悉納骨櫃所需之耐燃二級SMC複合材料，在國內僅有2間公司製造並販售，2人設法先壟斷材料，並提供載有「SMC耐燃二級複合材料需為國內生產」等文字之設計圖說，給共犯、擔任設計監造的建築師蔡博維，規劃以綁定材料方式，讓其他納骨櫃廠商無法投標採購案。

▲前苗栗縣苑裡鎮長劉秋東勾結廠商綁標，不法獲利800萬，法官今依貪污治罪條例，判決劉6年6月徒刑。（圖／記者楊永盛攝、資料畫面）

前苗栗縣苑裡鎮長劉秋東勾結廠商綁標，辦理青埔生命紀念園區工程時，收賄800萬被判6年半。（圖／苑裡鎮公所提供，下同）

合議庭調查時，劉秋東坦承在「1樓增設工程案」受賄400萬元，辯稱2樓增設工程案收受400萬元時已卸任鎮長、不構成受賄；李宗和、郭榮信均否認行賄；蔡博維辯稱本案圖說尚未核定、不算應秘密之文書。

不過，在關於行、受賄部分，劉秋東明確證述郭有2次各交付400萬元賄款行為，並有通訊紀錄、通行紀錄、李宗和在支出明細表上手寫註記「800萬」、「苑裡」等證據佐證；故本案事證明確，劉秋東、李宗和、郭榮信、蔡博維前述犯行均堪認定。

▲前苗栗縣苑裡鎮長劉秋東勾結廠商綁標，不法獲利800萬，法官今依貪污治罪條例，判決劉6年6月徒刑。（圖／記者楊永盛攝、資料畫面）

合議庭考量劉秋東繳回不法所得800萬，判決劉6年6個月徒刑，均褫奪公權5年；業者李宗和共同犯貪污治罪條例之交付賄賂罪，各處有期徒刑10月，均褫奪公權2年，應執行有期徒刑1年4月；業者郭榮信共同犯交付賄賂罪，均褫奪公權2年，應執行有期徒刑1年；蔡博維犯政府採購法交付秘密資訊圖利罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。

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