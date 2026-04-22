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從小學會保命！　南消進苓和國小教「1216逃生原則」強化防災力

▲南消第三大隊前進苓和國小舉辦防災宣導，提升師生應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消第三大隊前進苓和國小舉辦防災宣導，提升師生應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化校園安全與家庭防災觀念，台南市消防局第三大隊將軍分隊前進苓和國小，舉辦「全方位防災宣導活動」，邀請全校師生共同參與，透過實務解說與互動教學，提升面對災害時的應變能力，並將正確防災觀念帶回家庭，打造更具韌性的校園與社區。

▲南消第三大隊前進苓和國小舉辦防災宣導，提升師生應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防人員表示，此次宣導重點涵蓋「住宅防火安全」、「電器火災防範」、「火場避難逃生」及「防颱、防震、防汛」等重要課題，尤其針對日常生活中最容易忽略的用火與用電安全加強說明，讓學生從小建立正確防災意識。

活動中也大力推廣安裝「住宅用火災警報器（住警器）」，強調住警器可在火災初期即時發出警報，是爭取逃生時間的重要關鍵。消防人員提醒，應依空間性質選擇「偵煙式」或「定溫式」住警器，並定期檢查確保功能正常。

▲南消第三大隊前進苓和國小舉辦防災宣導，提升師生應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

在火場避難觀念方面，校方特別強調「1216逃生原則」，包括畫出1張逃生圖、標示2個逃生出口、設定1個集合點，以及每6個月進行1次演練。消防人員指出，火災發生時應以「避難第一」為原則，若無法順利逃生，應採關門避難方式，避免濃煙侵入，切勿躲藏於衣櫥或床底，以免延誤救援時機。

針對自然災害部分，苓和國小平時也定期辦理地震避難演練，並教導學生牢記「趴下、掩護、穩住」的應變口訣。因應將軍區地勢特性，防颱與防汛宣導同樣列為重點，提醒師生隨時關注中央氣象署發布的警報資訊，並提前做好防範準備。

▲南消第三大隊前進苓和國小舉辦防災宣導，提升師生應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，面對多變的災害風險，建議每個家庭都應準備「緊急避難包」，內容包含至少3天份乾糧與飲水、急救藥品及手電筒等基本物資，並事先規劃家庭逃生路線，做到「平時有準備，災時不慌張」。

消防局長楊宗林指出，火災預防應從日常生活做起，除了避免亂丟菸蒂、不燃燒雜物、不施放煙火爆竹外，電氣火災也是常見起火原因，民眾應落實「五不一沒有」用電原則，降低火災發生風險。

▲南消第三大隊前進苓和國小舉辦防災宣導，提升師生應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府已逐步將防災政策由災後重建轉向「災前預防」，並導入科技強化城市韌性，建議市民可透過「台南水情即時通」等數位工具掌握即時災情資訊，提升應變效率，共同守護家園安全。

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