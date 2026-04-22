違規行走鐵道！3遊客擅闖阿里山眠月線　林鐵處最高開罰5萬元

▲林鐵處會同嘉義縣警察局竹崎分局於眠月線1.85公里處發現違法行走軌道遊客。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導



阿里山林業鐵路自2024年7月6日全線通車後，增開嘉義至阿里山往返的列車，常有發現民眾無視安全警示，冒險行走軌道，極易遭遇行駛中的列車或作業台車，危及自身與行車安全，也違反《鐵路法》相關規定。

▲林鐵處持續推動鐵道安全取締，呼籲遊客遵守規定以免受罰。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵處)自2024年12月起至2026年3月，已會同嘉義縣警察局竹崎分局執行27次聯合取締，共計25名違規民眾受罰。隨著多次聯合執法取締，違規行走軌道的民眾已有減少趨勢，顯示民眾對維護鐵道安全的認同度提升。然而，仍有零星遊客無視鐵道安全，本(4)月再度會同嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所，前往眠月線沼平車站至十字分道區段執行取締工作，當場發現3名前往眠月線的遊客，違規行走鐵道進入眠月線臺灣一葉蘭自然保留區。依據鐵路法第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者將處1萬元以上5萬元以下罰鍰。為一人一罰，後續將由竹崎分局函送交通部鐵道局裁罰。

林鐵處提醒前往眠月線一葉蘭自然保留區的遊客，可搭乘林鐵至沼平車站下車後，沿著步道前往姊妹潭的方向，再順著「塔山登山步道」指標，走到木棧平台登山口進入眠月線，因路線位於台灣一葉蘭自然保留區，進入前須先至農業部林業及自然保育署網站「自然保護區域進入申請系統」(https://pa.forest.gov.tw/)申請。阿里山鐵路景色優美，但應遵守相關規定，鐵路沿線及橋梁隧道，勿走勿留勿進入，共同維護行車與旅遊安全。