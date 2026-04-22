鄭麗文才喊習把台灣當一家人！賴清德出訪被打壓　綠黨團：醒一醒

▲民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，因3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程。國民黨昨稱該結果與鄭習會無關，國民黨團則說，民進黨不斷強調現在是台美關係50年來最好的時刻，但賴出訪卻無法過境美國，出訪前又發生取消。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（22日）呼籲，國民黨必須醒一醒，對兩岸地位的判斷必須更清醒，如果連國家元首出訪都要被打壓攔阻，其實跟國民黨主席鄭麗文從中國回來大談「一家人」的概念，是很大的諷刺。

總統賴清德原訂於今（22日）應我非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）邀請，率團前往史國出席史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行。

國民黨文傳會主委尹乃菁昨對此表示深感遺憾。國民黨呼籲中國，克制、減少打壓，給予中華民國政府外交空間、馬英九總統任內的「活路外交」，推動兩岸「外交休兵」，邦交國在馬前總統任內是22個，說明兩岸維持溝通管道，至關重要。從蔡英文前總統到賴清德總統，丟掉10個邦交國，都是在「鄭習會」之前，賴清德總統訪問史瓦帝尼被迫暫緩，和「鄭習會」無關。

國民黨立法院黨團則稱，雖然民進黨不斷告訴國人，現在是台美關係50年來最好的時刻，但是賴清德出訪竟然連過境美國都無法得到許可，再到今天出訪前又發生取消行程的遺憾的情況。國民黨團不只希望務實外交的政策，更希望有完整的前置作業規劃能夠順利的完成推動。

民進黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長陳培瑜、書記長范雲、副書記長黃捷今（22日）召開輿情回應記者會。莊瑞雄表示，民進黨必須嚴正譴責中國這次粗暴、無理、赤裸裸的國際脅迫，這不是單一的外交事件，而是在國際上系統性的打壓台灣。

莊瑞雄指出，中共這次透過經濟、政治的施壓，干預他國主權的決定，相信全世界都可以看到，其實這不只針對台灣，而是挑戰整個國際秩序跟自由往來的原則，有3個國家無預警取消飛越許可，背後就是中國慣用手法，壓縮台灣國際空間。

莊瑞雄認為，如果連國家元首出訪都要受到這樣的被打壓、被攔阻，其實跟國民黨主席鄭麗文前陣子到中國去，回來大談所謂「一家人」概念，是很大的諷刺，「『一家人』對我們好都來不及」，現實看到的卻是阻擋台灣的航線、封鎖出訪，處處設下限制。

莊瑞雄表示，民進黨團對中共的做法除了提出譴責，也呼籲國民黨必須醒一醒，對兩岸勢位的判斷必須更清醒。中國對台灣所謂的「善意」、「溫暖」決定，所謂惠台十大措施才宣布幾天而已，第一個考驗就是在國際上粗暴無理的打壓，呼籲國民黨對中國惠台措施的前提，從這些事實來檢驗時，能跟國人同胞一樣清醒。對國際上台灣的生存空間，相信國人同胞可以團結一致對外，對中國無理粗暴行為表達譴責跟抗議。

莊瑞雄也說，對國民黨表達總統出訪被中共干預與鄭習會無關，民進黨團不揣測，但重點是國民黨應該要更清醒，民進黨期待兩岸間可以更善意、正常的交流，只是不要受到誤導，「我們一再苦口婆心的跟中國國民黨警告，不要對外傳達錯誤的一個訊息」，不要再分裂國人同胞一致的團結。

范雲也說，有無關係怎麼會是國民黨說的算，難道他是國民黨的好朋友、家人，有熱線？「中共的話不可信，我們早就知道」。