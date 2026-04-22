賴清德出訪受阻　侯漢廷：美國爸爸、高市早苗能否施壓？

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德預計22日出訪非洲邦交國史瓦帝尼；不過，中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，因此21日宣布暫緩出訪。對此，新黨台北市議員侯漢廷表示，中國要打壓民進黨，難道是第一天知道？外交準備何在？罵完以後又如何？請問民進黨口中「台美關係最好」的美國爸爸、說出「台灣有事日本有事」的高市早苗，能不能施壓，讓賴清德正常出訪？實際上，民進黨執政以來，「中華民國」招牌在世界上地位越來越矮。

侯漢廷表示，「中華民國總統」出訪「中華民國友邦」，站在「中華民國」立場，不該訕笑。若因不明原因取消，站在中華民國立場，「我不樂見」。

侯漢廷表示，然而，賴清德是台獨分子，一個認為中華民國憲法是災難、不承認抗戰勝利、歌頌日本殖民、背叛台灣抗日份子的台獨分子。還是個退守SSG滅農的、開放美牛美豬內臟、放寬發芽馬鈴薯檢疫、罔顧食安的政權。

侯漢廷直言，賴清德被任何情況羞辱，自己都不會為他抱屈與發聲。無論是否為中共安排，只能說中共打壓台獨民進黨，並不意外。

侯漢廷指出，馬英九任內維持友邦，掉了一個，大陸也沒和其建交。蔡英文任內斷了十個友邦，但蔡英文仍然能前往史瓦帝尼，怎麼他們沒事，就賴清德有事？

侯漢廷認為，哪怕不問政治立場，此事也凸顯了民進黨的無能，國安與外交團隊極其失靈。下午還在吹捧賴清德去非洲、不去美國，結果幾個小時立刻被取消。而民進黨只會罵大陸。

侯漢廷提到，記者詢問，「中國以經濟威迫施壓，具體為哪一些手段呢？有掌握哪些情資」？潘孟安回答，「相信所有在非洲或是在幾個島國，都可以看到中國一帶一路的影子，這些都是在債務陷阱當中」。

侯漢廷直言，中國大陸在非洲有影響力，中國大陸要打壓民進黨，這難道是第一天知道？那外交準備何在？情資何在？預判何在？

侯漢廷質疑，更關鍵的，罵完中國大陸以後又如何？民進黨告訴大家，沒有九二共識能走向世界，現在到底走向哪了？請問民進黨口中「台美關係最好」的美國爸爸、說出「台灣有事日本有事」的高市早苗，能不能施壓非洲國家，讓賴清德正常出訪？

侯漢廷批評，潘孟安竟然有臉說「證明中國善意是假的」。鄭習會爭取的善意，是給國民黨、是給台灣人。發布了惠台措施，民進黨全盤否決，甚至抹紅台灣商人，民進黨有什麼臉要中國大陸給民進黨善意？

侯漢廷說，民進黨還嗆「一家人卻連門都不讓你出」。笑死，民進黨有把中國大陸當一家人？你沒有，憑什麼讓對岸把你當一家人。

侯漢廷強調，實際上，是民進黨執政以來，「中華民國」招牌在世界上的地位越來越矮。中華民國招牌若要持續擦亮，解方很簡單，回到馬英九時代的兩岸關係，九二共識、反對台獨，自然就能走得出去！

▼侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）