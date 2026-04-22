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悍女遭收押變乖！出庭凍未條脫口「他X的」　法官：每次都這樣

▲▼台中悍女毆打律師被起訴，檢方呼籲勿停止羈押。（圖／ETtoday資料照）

▲台中悍女攻擊律師公會理事長吳中和案今日開庭，林女原本情緒平靜，又被惹到當庭開嗆。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中一名林女當眾摑掌律師公會理事長吳中和，引起律師界集體反彈，結果慘遭收押。全案今日（22日）進行準備程序庭，林女由法院內部通道被提審到庭，一旁還有6名法警在場壓陣，連法警長都到場。林女原本看似情緒、敘述較平靜，卻疑似對被打律師的說法不滿，又當庭開罵髒話「他X的，你很開心，在那邊笑」，毫無悔意，連審判長都選擇略過，要求繼續程序。

林女（45歲）因為姊弟財產糾紛，林女之弟對姊姊提告，林女對弟弟的2名律師出言辱罵、攻擊，林女作為惡劣，竟然持著不明液體，在法院外埋伏，緊緊跟著女律師到小巷，開始潑灑液體、動手拉扯頭髮、手臂，甚至案件上訴到高分院後，林女還當庭恐嚇要殺掉律師。

後來林女在3月17日因為攻擊律師開庭時，又再度攻擊律師，被害人還是台中律師公會理事長吳中和，她當眾打巴掌攻擊，不甩法庭流程，最後又在網路放話要殺人，被檢方當庭逮捕收押。

▲▼台中悍女毆打律師被起訴，檢方呼籲勿停止羈押。（圖／ETtoday資料照）

▲▼林女當時當眾打人，今日開庭又不斷怪罪律師與媒體。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台中悍女毆打律師被起訴，檢方呼籲勿停止羈押。（圖／ETtoday資料照）

今日案件進行準備程序庭，在押的林女臉色較為平靜，但一看到理事長吳中和與秘書長侯珮琪到庭，就斜眼瞪視。不過，也許是受到羈押之苦，情緒轉為平靜許多，不像前次開庭毫不配合，願意乖乖回答人別資料，對於審判長李昇蓉訊問也都願意回覆，直到「被戳中」痛點，才暴怒開嗆。

針對檢方起訴內容，林女沒有正面回答認罪或是否認犯罪，僅說：「要聽完整的錄音檔，要問跟蹤我的媒體，他們有紀錄，法警當天也都有看到，請把完整的事情講出來。」就連林女自己在臉書留言恐嚇要殺人，都怪罪在媒體上，說「媒體都有」。

林女說詞毫無邏輯，她說「請把偷拍的東西拿出來，他們是殺害、虐待我阿公的詐騙集團，我二姑提供錢，某洋酒公司也有參與，吳中和等律師偷拿偵查庭的錄音資料給媒體」。

吳中和說，林女說我們是詐騙，但對於林女自行的前案民事案件，均毫無利害關係，會介入此事，是因為林女攻擊律師，身為律師公會理事長才關心。林女不思找出方法解決問題，反而來找幫助解決問題的律師，法院是要講法的地方，律師也是在執業，相信當初林女前案也有請律師，律師也是替她保障權益。

吳中和指出，林女應該負起一定責任，法院應該教育民眾，有怨情要找法院，而不是無差別攻擊，建請法院給予林女傷害、誹謗、恐嚇，分別6月至2年6月刑期。

▲▼ 吳中和。（圖／記者許權毅攝）

▲吳中和認為應讓林女入監服刑。（圖／記者許權毅攝）

侯珮琪律師說，林女的犯行是在公開場所、公開法庭，本來就是可受公評之事，不要用自身錯誤的法律意見，以為有人要去參與林家內部的事情，想像內容根本莫名其妙，尋求偏激手段又不負責。

侯說，林女曾有前科判刑是可易科罰金，顯然無效。林女毫無悔意，不斷說與事實不符的內容，侯珮琪話還沒說完，林女原本情緒較先前已經相對平靜，疑似被惹怒又開罵。

林女不管正在開庭，直接嗆說：「他X的東西拿給媒體...你很開心，在那邊笑」隨即遭法警制止，連審判長李昇蓉都說：「被告每次都這樣，我們先繼續程序，待會會給林女表達意見。」

林女最後說，「他們確實把偵查的東西拿給媒體，造成這麼大的風波，那就好好來看看我們家的事情」。李昇蓉諭知，本案5月21日下午進行審理。

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