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市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊「我每天都在哭」：起步比較慢

▲▼國民黨台北市松山信義市議員初選民調結果發佈會，李明璇，戴錫欽，楊智伃。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊智伃受訪時落淚。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區松山、信義區議員初選「5選2」為國民黨一級戰區，今（22日）公布為期三天的民調結果，由前發言人李明璇及立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮出線。前黨主席朱立倫時期發言人楊智伃，雖然獲得藍委羅廷瑋、洪孟楷等人力挺，但仍無緣獲得提名，並於受訪時淚崩「我每天都在哭！」這次的結果，會當成很好的養分，感謝一路幫忙的人。

國民黨台北市松信區市議員初選，包括前發言人楊智伃、李明璇、台北市議員吳志剛辦公室助理滿志剛及立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮、富錦里里長李煥中等5人，競爭2席提名，被視為競爭超激烈一級戰區。依加權後民調為，李明璇52.598，許原榮36.752，楊智伃35.110，滿志剛16.308，李煥中15.038。

▲▼國民黨台北市松山信義市議員初選民調結果發佈會，李明璇，戴錫欽，楊智伃。（圖／記者周宸亘攝）

▲李明璇擁抱楊智伃給予鼓勵。（圖／記者周宸亘攝）

楊智伃會後受訪時淚崩指出，自己每天都在哭，很恭喜當選的同志，大家都是很好的同志，「這過程我學習到很多，感謝幫我顧電話的好朋友，我本來起步就比較慢，很多人在地方耕耘很久，但我就是勇敢、敢戰的女力」，不管在哪個地方，國民黨都期待這樣的新生代出線，這次的結果，會當成很好的養分，感謝一路幫助她的人。

一旁的國民黨台北市黨部主委戴錫欽也安慰，楊智伃很年輕，將來也會有很多幫助國民黨的機會，也可以爭取繼續幫忙選民。第一名出線的李明璇也向楊智伃「愛的抱抱」，鼓勵對方繼續努力。

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國民黨楊智伃朱立倫李明璇戴錫欽台北市議員2026大選松山信義

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