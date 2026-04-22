超多上班族「每年這1天」必排休！眾人狂點頭：誰都不能阻止

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

對不少上班族來說，特別的日子才會請假。有網友好奇問，大家在生日當天會不會「任性請假」？貼文一出立刻引發討論，留言則幾乎一面倒點頭，「不是任性，是對我媽的尊重」、「生日上班的是什麼狠人嗎？生日請愛自己」、「十幾年來，生日當天絕不上班。」

原PO在Threads發文「認真發問，大家在生日當天會很任性的請假嗎？」大票網友馬上點頭，「一定要，要開心過一天」、「會欸！不想遇到雷事」、「以前曾經生日還上班，剛好當天心情被搞差，結果一整年都過的不是很好。從此生日必請假」、「我年初直接卡年底生日排休！誰都不能阻止我當天當一坨爛泥！」

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還有上班族分享，公司會給生日假，讓不少人超羨慕，「公司有生日假，不請才是對不起我自己吧」、「很慶幸我們有生日假。」「我們公司反而是你生日不休假，會關心你為什麼不休，是不是心情不好、感情問題、沒人陪你嗎之類的。」

但也有人表示，「目前在日本當社畜，我的生日很常是新年第一天上班日，根本不好意思請」、「現在不會，上班還有同事陪你過，放假就只有自己了」、「大學時會特地翹課出去玩，剛出社會也會請個特休放一天假。過30後，發現其實生日也就是平凡的一天，平常心照常度過。」