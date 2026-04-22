拔釘器猛K、抓頭撞牆！女友被打到顱內出血　無良男冷回：不賠償

▲家暴女友打到顱內出血的桃園邱姓男子。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市邱姓男子因與同居女友發生爭執，出手毆打女友，除了掌摑、搥胸以外，還抓起拔釘器打女友的頭，並抓女友的頭部撞牆。女友被打到顱內出血，送醫治療後至今仍因重傷而單側手腳無法出力。一審法院將邱男判處有期徒刑6年，案經上訴，高等法院二審22日依重傷害罪改判5年10月，記者詢問他是否願意賠償？邱男竟冷回「不會」。

判決指出，現年33歲的邱男與女友同居於桃園市龍潭區，案發於去年3月間，凌晨12點多，邱男與女友因為細故發生爭吵。邱男最後氣不過，先徒手掌摑女友巴掌，之後又拉扯女友衣領，重拳打女友胸口3拳；此時邱男仍未解氣，痛下殺手。

邱男抓起女友房間裡、30多公分長的拔釘器，朝女友頭部一陣亂打；之後又拉住女友，抓她的頭部撞牆。女友遭此暴行後，頭部外傷併硬腦膜下出血及中線偏移、前胸多處鈍挫傷，到國軍桃園總醫院求診，住院治療後，至今仍單側手腳無法出力。女友提告，檢方偵辦後，認為邱男手段凶狠，有致人於死的意圖，依照「家暴殺人未遂罪」提起公訴。

一審法院審理時，邱男否認犯罪，辯稱當時雙方都喝了酒，是因為女友不外出工作，又私下找別的男人喝酒，讓他吃醋。他承認當時確實有拉女友撞牆，但否認持拔釘器攻擊，否認有殺人意圖；還說自己當下叫了救護車，等救護車時自己也幫女友CPR，不應成立殺人未遂罪。一審法院根據女友供詞、傷勢，改認定邱男成立重傷罪，判處有期徒刑6年。案件上訴第二審。

高等法院二審於22日宣判，高院仍認定邱男犯下重傷罪，但稍減刑度，改判有期徒刑5年10月。高院合議庭宣判後，審酌本案事實調查完畢，且邱男也承認犯下家暴傷害致重傷罪，改諭知邱男可以5萬元交保、限制住居。但邱男須於22日下午4點前覓得保金，否則就以覓保無著，改裁定延長羈押2個月。

邱男還押時，記者詢問他「會覺得判太重嗎？」邱男答覆「不會」，在詢問他「有想要賠償女友嗎？」邱男竟冷回「沒有」。隨後被押上囚車，等待交保。