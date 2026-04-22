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大陸 大陸焦點 特派現場

「兩岸直航客座率超8成」　國台辦批綠營對兩岸觀光「設卡立障」

▲▼大陸國台辦發言人張晗。20260422（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸恢復滬閩居民赴台個人遊！國台辦斥民進黨「設卡立障」，與民為敵，擋民眾獲利。（圖／記者 陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對大陸宣布恢復上海與福建居民赴台個人自由行，陸委會主張必須經過「小兩會」磋商，大陸國台辦發言人張晗今（22）日表示，此舉是順應台灣主流民意，敦促民進黨正視業界呼聲，停止政治操弄，不要一味以站不住腳的理由「設卡立障」。她同時舉出兩岸直航客座率超八成數據，痛批民進黨「停止將直航作為政治籌碼，還同胞一條暢通的空中之路。」

大陸國務院台辦今22日舉行例行新聞發布會，記者問，「近期民航方面宣布再次訴請台方全面恢復兩岸空中客運直航正常化。民進黨當局稱現階段兩岸直航實際需求並沒有想像中高，以目前實際營運航班即可應付當前需求，請問您對此有何體會？」

張晗表示，兩岸空中直航是便利人員往來的空中紐帶，「需求高不高，數據會說話」。2025年兩岸航班達31973架次，運送旅客578.2萬人次。今年一季度已達8079架次，旅客量146.72萬人次，客座率超過8成。

張晗強調，「這些實打實的數據，印證兩岸空中直航市場的旺盛需求和民眾往來的強烈需求和意願。據瞭解，大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度。」

張晗繼續指出，根據兩岸空運相關安排，兩岸航空公司可以在大陸61個航點與台灣10個航點間，每周共安排不超過890班客運航班運行。這是既有安排，2020年以前已經運行多時。海峽兩岸航空運輸交流委員會多次促請台方全面恢復兩岸空中直航正常化，是響應兩岸民眾呼聲、推動全面復航的積極舉措。

張晗表示，「兩岸空中直航是溝通的橋梁，不是政治籌碼。民進黨當局應正視市場需求，停止政治操弄，停止阻撓兩岸人員往來，讓兩岸空中直航回歸服務民生、促進交流的本質，還兩岸同胞一條暢通、便捷、高效的空中之路。」

另外，針對大陸宣布推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點，陸委會稱，無論是開放自由行還是團客，「小兩會」磋商都是不可避免的，引發台灣旅遊業界擔憂。輿論認為民進黨當局不應把經濟及觀光泛政治化？

張晗回應表示，推動恢復上海及福建居民赴台個人自由行，是順應台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，是促進兩岸關係和平發展的積極舉措。

張晗強調，民進黨當局應正視台灣旅遊業界和民眾的呼聲，停止政治操弄，取消針對大陸居民赴台旅遊的種種不合理措施和限制，採取務實的舉措，為兩岸人員往來正常化創造有利條件，而不是一味以各種站不住腳的理由設卡立障，與民眾為敵，擋民眾獲利。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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