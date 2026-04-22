走出辦公室愛地球！　台鹽健走撿垃圾60員工護台南環境

▲台鹽響應世界地球日，號召60多名員工走入社區健走綠化、清掃，落實環境保護行動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

響應4月22日世界地球日，臺鹽公司20日舉辦「台鹽地球日暨員工健走活動」，由董事長丁彥哲領軍，率總經理李杰翰、副總經理洪雅萍及60多位同仁，暫離辦公室走入社區，沿台南運動公園、竹溪月見橋及健康廣場一帶健走清掃，沿途撿拾菸蒂、紙屑與各類垃圾，以實際行動守護在地環境。

台鹽表示，透過健走結合環境清掃，不僅鼓勵員工養成健康習慣，也將環保行動從辦公室延伸至社區鄰里，讓「愛地球」不只是口號，而是日常可實踐的生活態度。

董事長丁彥哲指出，臺鹽核心事業與海洋及自然環境息息相關，守護環境不僅是企業責任，更是永續經營的重要基礎。公司正逐步將環境維護從年度活動轉化為日常行動，期盼同仁秉持「飲水思源」精神持續投入，讓永續理念落實於生活之中。

除了總部舉辦健走清掃活動外，七股鹽山也於19日辦理「鹽系植感森活日」，吸引不少親子家庭參與。七股鹽山為鹽業環境教育認證場所，長期推廣鹽業文化與濱海生態教育，此次活動安排植樹、種子彩繪及七里香盆栽DIY，讓民眾透過實作認識濱海植物在高鹽分環境中的生長特性。

活動中，親子一同栽種樹苗，不僅為園區增添綠意，也讓環境保護與永續理念在孩子心中自然扎根。臺鹽指出，透過寓教於樂的方式，讓環境教育更貼近生活，進一步提升民眾對自然環境的重視。

台鹽公司進一步表示，公司自海洋起家，各廠區長期動員志工投入海岸清理，淨灘足跡遍及台南黃金海岸、嘉義東石白水湖壽島及通霄精鹽廠周邊海堤。在營運面，也持續推動節能減碳與低碳轉型，包括投入逾6億元更新通霄精鹽廠汽電共生系統、建置太陽能設施，以及推出減塑25%的rPET包裝水，降低生產與產品對環境的影響。

台鹽強調，未來將持續結合各廠區志工與七股、通霄等觀光場域，從在地連結出發推動多元永續行動，強化企業與環境共好的發展模式，讓守護環境成為長期且穩定的力量。