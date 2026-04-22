　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

走出辦公室愛地球！　台鹽健走撿垃圾60員工護台南環境

▲台鹽響應世界地球日，號召60多名員工走入社區健走清掃，落實環境保護行動。（記者林東良翻攝，下同）

▲台鹽響應世界地球日，號召60多名員工走入社區健走綠化、清掃，落實環境保護行動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

響應4月22日世界地球日，臺鹽公司20日舉辦「台鹽地球日暨員工健走活動」，由董事長丁彥哲領軍，率總經理李杰翰、副總經理洪雅萍及60多位同仁，暫離辦公室走入社區，沿台南運動公園、竹溪月見橋及健康廣場一帶健走清掃，沿途撿拾菸蒂、紙屑與各類垃圾，以實際行動守護在地環境。

台鹽表示，透過健走結合環境清掃，不僅鼓勵員工養成健康習慣，也將環保行動從辦公室延伸至社區鄰里，讓「愛地球」不只是口號，而是日常可實踐的生活態度。

董事長丁彥哲指出，臺鹽核心事業與海洋及自然環境息息相關，守護環境不僅是企業責任，更是永續經營的重要基礎。公司正逐步將環境維護從年度活動轉化為日常行動，期盼同仁秉持「飲水思源」精神持續投入，讓永續理念落實於生活之中。

▲台鹽響應世界地球日，號召60多名員工走入社區健走清掃，落實環境保護行動。（記者林東良翻攝，下同）

除了總部舉辦健走清掃活動外，七股鹽山也於19日辦理「鹽系植感森活日」，吸引不少親子家庭參與。七股鹽山為鹽業環境教育認證場所，長期推廣鹽業文化與濱海生態教育，此次活動安排植樹、種子彩繪及七里香盆栽DIY，讓民眾透過實作認識濱海植物在高鹽分環境中的生長特性。

活動中，親子一同栽種樹苗，不僅為園區增添綠意，也讓環境保護與永續理念在孩子心中自然扎根。臺鹽指出，透過寓教於樂的方式，讓環境教育更貼近生活，進一步提升民眾對自然環境的重視。

台鹽公司進一步表示，公司自海洋起家，各廠區長期動員志工投入海岸清理，淨灘足跡遍及台南黃金海岸、嘉義東石白水湖壽島及通霄精鹽廠周邊海堤。在營運面，也持續推動節能減碳與低碳轉型，包括投入逾6億元更新通霄精鹽廠汽電共生系統、建置太陽能設施，以及推出減塑25%的rPET包裝水，降低生產與產品對環境的影響。

▲台鹽響應世界地球日，號召60多名員工走入社區健走清掃，落實環境保護行動。（記者林東良翻攝，下同）

台鹽強調，未來將持續結合各廠區志工與七股、通霄等觀光場域，從在地連結出發推動多元永續行動，強化企業與環境共好的發展模式，讓守護環境成為長期且穩定的力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大谷翔平破亞洲紀錄！　正式超越秋信守
6被告中最慘！警官脫口認幫王大陸查個資「刑期最重」
快訊／中國打壓賴清德出訪　朝野罕見「無異議」通過譴責案
快訊／13.5億沒人領！威力彩2注幸運兒未現身　就快到期
快訊／王大陸和亮麗直播主女友　都遭判刑6月
初選落馬哭了！　楊智伃淚崩「每天都在哭」
21歲騎士誤上國道「詭跳橋墜溪」！　驚見他大排內裸泳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從小學會保命！　南消進苓和國小教「1216逃生原則」強化防災力

車禍後想起存摺掉在現場！屏東阿北好焦慮　內埔警暖心幫取回

德國單車客枋寮爆胎摔傷！警民合力救援　暖心包紮助繼續環島

單親媽養2子求職不順　東港警聯手善心人士送暖

走出辦公室愛地球！　台鹽健走撿垃圾60員工護台南環境

琉球男溜出護理之家迷途4小時　東港警深夜平安尋回

炊事安全別大意！　玉井消防進校園揭廚房火災隱形殺手

青年學技能政府挺！產業新尖兵補助10萬　每月再領8000元

台南運河百年戶外音樂祭卡司超強李竺芯、阿跨面返鄉開唱掀話題

義鼎不動產捐贈裝備挺消防　強化後甲分隊救災量能

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

從小學會保命！　南消進苓和國小教「1216逃生原則」強化防災力

車禍後想起存摺掉在現場！屏東阿北好焦慮　內埔警暖心幫取回

德國單車客枋寮爆胎摔傷！警民合力救援　暖心包紮助繼續環島

單親媽養2子求職不順　東港警聯手善心人士送暖

走出辦公室愛地球！　台鹽健走撿垃圾60員工護台南環境

琉球男溜出護理之家迷途4小時　東港警深夜平安尋回

炊事安全別大意！　玉井消防進校園揭廚房火災隱形殺手

青年學技能政府挺！產業新尖兵補助10萬　每月再領8000元

台南運河百年戶外音樂祭卡司超強李竺芯、阿跨面返鄉開唱掀話題

義鼎不動產捐贈裝備挺消防　強化後甲分隊救災量能

太空人慘敗鄧愷威穩投成亮點　教頭大讚「好投！」盼減少投球局數

婚變傳1個月…方志友發文藏「破冰亮點」　楊銘威經紀人回應了！

挺綠粉專反串喊「民調唯一支持黃國昌」　釣出陳昭姿、吳春城按讚

台大研究所賣酪梨？網看「1細節」揪出詐騙　農經系也回應了

藍高雄議員三民區2搶1！老將童燕珍回鍋勝出　同志之爭落幕　

變天倒數！全台雷雨狂炸3天　西半部這時段最危險

宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了…投資2關鍵

剴剴案判刑引爆社工反彈　政院前抗議1600人到場萬人連署聲援

柬埔寨國王赴北京診療驗出前列腺癌　前首相洪森攜兩子探視

媒體連番提問賴出訪　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

【垃圾車亂倒餿水】台中環保局清潔隊員被民眾當場抓到：下次不會了

地方熱門新聞

義鼎不動產捐贈裝備挺消防強化後甲分隊救災量能

桃園捷運綠線德和路雨水下水道　超前完工

冷氣室外機突起火住警器即時示警化險為夷

台南運河百年戶外音樂祭卡司超強李竺芯、阿跨面返鄉開唱掀話題

長照減稅別錯過　符合資格每年扣除18萬元

走出辦公室愛地球！台鹽健走撿垃圾60員工護台南環境

炊事安全別大意！玉井消防進校園揭廚房火災隱形殺手

從小學會保命！南消進苓和國小教「1216逃生原則」強化防災力

終結無牙醫窘境！二崙鄉迎來牙科醫療新里程碑

挽袖捐熱血！蔡宗豪號召4/26北安捐血室齊心應援

青年學技能政府挺！產業新尖兵補助10萬每月再領8000元

公東高工室設科兩生錄取國立體育大學

東港警+善心人士 助單親媽

喪父陷困境　枋警募善款助32歲孝女一家

更多熱門

相關新聞

低總價是王道！台南「最強觀光區」 300萬內套房買氣熱

低總價是王道！台南「最強觀光區」 300萬內套房買氣熱

中西區是台南最早發展的區域，作為府城文化核心，向來被視為台南「蛋黃中的蛋黃區」。專家分析，儘管台南房市3月買氣明顯回溫，中西區在觀光題材加持下，成交表現卻未同步放大，市場主力明顯集中在低總價物件，一半以上都是300萬元內套房成交撐場。

停辦不廢校！新橋校區活化轉型台南打造大新營共融健康基地

停辦不廢校！新橋校區活化轉型台南打造大新營共融健康基地

台南勞工局再奪TTQS金牌！全國唯一15連霸

台南勞工局再奪TTQS金牌！全國唯一15連霸

世界閱讀日登場！台南推「翻開好書拍進布可」邀學生閱讀

世界閱讀日登場！台南推「翻開好書拍進布可」邀學生閱讀

台南芒果再出擊！9噸愛文芒果泥外銷日本搶攻全年市場

台南芒果再出擊！9噸愛文芒果泥外銷日本搶攻全年市場

關鍵字：

台鹽健走垃圾台南

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

快訊／李灝宇又安打了！連兩戰敲安

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面