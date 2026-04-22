載2友撞進鬼門關竟落跑！女破頭慘死男昏迷指數3　警全力追緝中

記者白珈陽／台中報導

台中市龍井區昨天（21日）下午發生嚴重車禍，1輛轎車不明原因追撞路邊停放的大貨車，造成車內乘客1死1重傷，其中重傷的陳姓男子狀況不樂觀，目前昏迷指數僅有3，院方仍在積極搶救。本案的肇事者、該輛轎車的駕駛，警方已鎖定嫌疑人，據悉為2名死傷者的友人，竟在案發當下不理會2人生死，棄車逃逸，而事後警方未在車內查獲到違禁品，其也並非身揹通緝身份，逃逸原因成謎，警方正在全力追緝到案，以釐清案情。

本案發生在昨天下午4時許，轎車沿中華路三段往中山二路方向行駛，途中追撞路邊停放的大貨車，消防人員獲報到場，發現該車嚴重毀損，立即使用器材破壞車體，將受困在副駕駛座以及後座的2名乘客救出，發現2人當場已失去生命跡象。

副駕駛座乘客51歲劉姓女子傷勢嚴重，送醫搶救後仍不幸宣告不治；後座乘客48歲陳姓男子，搶救後恢復呼吸心跳，但陷入重度昏迷，目前昏迷指數為3，血壓偏低，醫院持續使用升壓劑予以治療。

警消將2名死傷者協助送醫後，卻未發現轎車駕駛人，警方調查發現，駕駛在肇事後以徒步方式逃離現場。據了解，肇事駕駛為男性，與劉女、陳男是朋友關係，車主為陳男的家屬，車輛平時由陳男使用，案發當時陳男則借給肇事者開車。

警方在車輛內未搜到任何違禁品，車內疑似沒有酒氣，初查肇事者也沒有通緝身份，究竟為何要逃逸現場？目前警方還未查緝到當事人，詳細案情仍有待釐清。



