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社會 社會焦點 保障人權

保五總隊驚爆槍響！資深警屢被外調支援　開槍抗議「黑箱作業」

▲▼保五總隊 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲保五總隊傳出資深員警疑不滿被外調，值勤時對空鳴槍抗議 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

保五總隊仁武營區前（20日）晚突傳「砰」一聲槍響，竟是自家警員情緒失控對空鳴槍。據了解，一名年約50多歲的資深警員，疑不滿長期被列為外調名單，痛批制度「黑箱作業」，多次反映未果，竟在值勤時持槍朝空中開火抗議，嚇壞了同袍，所幸槍擊事件沒有造成人員受傷，開槍員警則被調查懲處中。

據了解，該名警員在保五服務多年，過去10多年來屢次被派往外縣市支援勤務，對此早已心生不滿，近期再傳出一波外調名單，他再度被列入其中，質疑高層調派標準不公，認為應由年輕、未曾外調的警員輪替，而非一再讓「老鳥」承擔。

據悉，他曾向上級反映卻未獲重視，情緒逐漸累積，20日晚間6至8時值勤期間，他配發警槍後疑一時情緒爆發，竟直接對空鳴槍1發，巨響瞬間劃破營區夜晚寧靜，讓現場同仁全嚇傻。

所幸該起突發事件未造成人員傷亡，但警員在營區內開槍的行徑仍引發高度關注。保五高層第一時間緊急處置，並對外低調封鎖消息，據了解，該名警員後續將接受內部調查，恐面臨記過等懲處，甚至影響職涯發展。

保五總隊肩負全台大型活動維安重任，此次卻爆出內部管理爭議與情緒失控事件，也讓基層警力調度與制度公平性問題再度浮上檯面。

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