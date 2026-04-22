「經濟脅迫」阻賴出訪？　國台辦嗆：未能「得逞」後羅織的謬論

▲大陸國台辦發言人張晗（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統原訂今（22）日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因部分國家臨時取消專機飛航許可，我國安官員表示，陸方是以「經濟脅迫」手段向三國施壓。大陸國台辦對此回應，民進黨當局妄圖變換花招「搞突破」，未能得逞後又羅織所謂經濟脅迫的謬論，完全是信口雌黃，自欺欺人，造謠抹黑，「不過是想掩飾自己的窘境罷了」。

我與非洲友邦史瓦帝尼王國今年建交邁入58週年，適逢史國於4月下旬舉辦國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年暨58歲華誕等一系列慶祝活動，賴清德原訂於4月22日至27日期間訪問史國，不過，專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首安全、訪團飛航安全，我方決定行程暫緩，另將指派特使出席雙慶活動。

我國安官員指出，根據情資，大陸是以撤銷對其鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等「經濟脅迫」手段向這三國施壓。陸委會批評，維護邦誼是我國正當權利，中共無權置喙，更毫無立場干預。

大陸國台辦發言人張晗今（22）日於例行記者會上表示，民進黨當局頑固堅持台獨立場，妄圖變換花招搞突破，未能得逞後又羅織所謂經濟脅迫的謬論，完全是信口雌黃，自欺欺人，造謠抹黑，「不過是想掩飾自己的窘境罷了」。

張晗強調，台灣問題的歷史經緯清清楚楚，台灣是中國一部分的法理事實明明白白，不管民進黨當局說什麼、做什麼都改變不了台灣是中國領土不可分割一部分的事實，都阻擋不了祖國必然統一的大勢，希望廣大台灣同胞認清台獨分裂勢力的「野心私慾」，堅決反對台獨分裂行徑。

另有媒體詢問，目前賴清德是「暫緩」出訪，陸方後續是否還會繼續透過不同方式阻止賴清德出訪？張晗重申，大陸的立場非常清楚明確，得道多助，失道寡助，事實證明一個中國原則是國際關係基本準則則和國際社會普遍共識，是大勢所趨，大義所在，民心所向。