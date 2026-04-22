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炊事安全別大意！　玉井消防進校園揭廚房火災隱形殺手

▲南消玉井消防分隊前進校園，結合烹飪課進行炊事安全宣導，提升學生防火意識。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消玉井消防分隊前進校園，結合烹飪課進行炊事安全宣導，提升學生防火意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化學生防火觀念，台南市消防局第二救災救護大隊玉井消防分隊，近日與玉井工商攜手合作，利用學校烹飪課程時間，將防火安全宣導融入實作教學，針對日常烹調中最容易被忽略的用火風險進行說明，讓學生在學習料理同時，也能建立正確炊事安全觀念。

▲南消玉井消防分隊前進校園，結合烹飪課進行炊事安全宣導，提升學生防火意識。（記者林東良翻攝，下同）

消防人員指出，廚房火災往往來自日常習慣中的小疏忽，除常見的油鍋起火外，現場也特別強調「人離火熄」的基本原則，提醒學生烹調時切勿離開火源。此外，也宣導廚房應設置住宅用火災警報器，爐火周邊避免堆放易燃物，並應定期清潔排油煙機與管路，防止油垢累積成為火災隱憂。

消防分隊進一步說明，湯鍋加熱時須留意液面高度，避免沸騰溢出導致火勢擴大；同時介紹現代安全爐具的重要功能，包括「熄火安全裝置」可在火焰熄滅時自動切斷瓦斯，防止氣體外洩；「時間異常遮斷裝置」則能在爐火持續燃燒過久時自動關閉瓦斯；「溫度感知裝置」則可偵測過高溫度，自動降低火力或關閉瓦斯，有效降低油煙起火風險。

▲南消玉井消防分隊前進校園，結合烹飪課進行炊事安全宣導，提升學生防火意識。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，廚房雖是家庭中最溫暖的空間，卻也是住宅火災發生率最高的場所之一，其中「爐火烹調」長年位居建築物火災起火原因前三名。透過消防單位與學校合作，讓學生從小建立正確觀念，不論是在家庭或未來進入職場，都能落實炊事安全，進一步降低火災發生風險。

▲南消玉井消防分隊前進校園，結合烹飪課進行炊事安全宣導，提升學生防火意識。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，依台南市114年度火災統計分析，住宅火災起火原因以電氣因素占36.32％最多，其次為爐火烹調占27.37％；而起火地點則以廚房占31.58％居首，顯示廚房確實是高風險區域，且多數與烹調不慎有關，未來將持續深入校園及社區推動防火宣導。

▲南消玉井消防分隊前進校園，結合烹飪課進行炊事安全宣導，提升學生防火意識。（記者林東良翻攝，下同）
第二救災救護大隊大隊長王騰毅補充，除了落實「人離火熄」及選用具安全裝置的爐具外，民眾也應安裝住宅用火災警報器，並定期檢查與測試，確保在火災初期即能發出警示，爭取逃生與應變時間，避免造成人員傷亡及財產損失。

▲南消玉井消防分隊前進校園，結合烹飪課進行炊事安全宣導，提升學生防火意識。（記者林東良翻攝，下同）

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