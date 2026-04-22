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青年學技能政府挺！產業新尖兵補助10萬　每月再領8000元

▲勞動部推動「產業新尖兵計畫」，最高補助10萬元訓練費，協助青年培養職場技能。（記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部推動「產業新尖兵計畫」，最高補助10萬元訓練費，協助青年培養職場技能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助青年掌握關鍵技能、順利銜接新興產業，勞動部積極推動「產業新尖兵計畫」，透過實務導向訓練培育即戰力人才。符合資格的參訓青年，最高可獲10萬元訓練費補助，訓練期間每月還可請領8000元學習獎勵金，降低學習門檻與經濟壓力，鼓勵青年安心投入技能培訓。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，該計畫課程以政府重點發展產業為核心，涵蓋人工智慧、資訊科技、電子電機及數位行銷等熱門領域，並強調「做中學」的實務導向教學，協助15至29歲待業青年在短時間內培養企業所需技能，有效縮短學用落差。近兩年已開辦近40門課程，培訓約800名學員，結訓後就業率達8成以上，平均起薪超過3萬5000元，展現良好成效。

▲勞動部推動「產業新尖兵計畫」，最高補助10萬元訓練費，協助青年培養職場技能。（記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟指出，參訓學員須先繳交1萬元訓練費，若於結訓後90天內成功就業，即可全額退還。此外，為提高參訓與就業意願，勞動部加碼提供每月8000元學習獎勵金，最長可領12個月，協助青年在轉職與求職期間維持穩定經濟來源。

實際案例中，90年次的林君穎，畢業於私立科大電機所，求職初期投遞多家科技大廠履歷均未獲回應，後在友人推薦下參加「電力電子與機電自動化工程師職能訓練班」，完成500小時密集實務訓練後迅速累積專業能力，結訓後成功進入知名科技大廠UPS部門擔任研發工程師，起薪即達6萬元。

林君穎分享，學校教育多以理論為主，而訓練課程提供大量實作機會，有助於快速補足產業所需能力，加上學費補助與學習獎勵金支持，讓他能專心投入學習。他也鼓勵年輕人善用政府資源，提升自身競爭力，爭取進入優質企業的機會。

▲勞動部推動「產業新尖兵計畫」，最高補助10萬元訓練費，協助青年培養職場技能。（記者林東良翻攝，下同）

目前「產業新尖兵計畫」課程已陸續開班，雲嘉南地區預計開設19班，包括AI動畫遊戲數位內容跨域開發、生成式AI技術與數位行銷、無人機產業應用操作、Java全端整合實務，以及智慧製造與永續環境資源管理等熱門課程，訓練時數約200至400小時。勞動部呼籲有志投入新興產業的青年踴躍報名，詳細資訊可至台灣就業通「產業新尖兵計畫」專區查詢，或洽詢專線06-6985945轉1523。

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