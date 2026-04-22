駁斥「以商逼政」　國台辦批民進黨「慣用抹黑伎倆」：別擋民眾獲利

▲大陸國台辦發言人張晗。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對台灣商業總會及旅遊、食品等七大產業呼籲賴政府積極回應大陸「對台10條政策措施」，大陸國台辦發言人張晗今（22）日表示，相關產業的心聲反映出大陸「10項促交流政策」符合台灣經濟需求。她痛批民進黨當局只會一味抹黑攻擊，妄想在不承認「九二共識」的前提下恢復協商是絕不可能得逞的。

大陸國台辦今22日舉行例行新聞發布會。有記者提問：「近日，台灣商業總會邀集島內旅行、旅館、食品等七大產業代表召開對大陸近期惠台政策看法的記者會，呼籲民進黨當局應以民生為重，不應將民生問題政治化，甚至犧牲基層群眾生存空間。民進黨當局回應稱，『大陸涉台措施是企圖以商逼政』，業界應與其站在一起，共同要求大陸盡快與其展開協商。請問對此有何評論？」

張晗表示，台灣商業總會及相關產業界表達的心聲，充分反映了近期我們發布的10項促進兩岸交流合作的政策措施，符合島內產業復甦需求，有利於解決經濟民生痛點。

張晗指出，民進黨當局無視台灣民意，無視台灣同胞利益福祉，對於大陸方面釋出的善意誠意和出台的惠台利民政策措施，只會一味抹黑攻擊，並藉機進行政治操弄，妄想在不承認「九二共識」的情況下，恢復兩岸協商對話，這些慣用伎倆騙不了人，也不可能得逞，只會讓他們越來越站在台灣主流民意的對立面。

張晗最後強調，交流融合是兩岸同胞的願望和福祉所在，兩岸同胞走親走近走到一起的大潮流，誰也阻擋不了。「民進黨當局應停止政治操弄，順應民心所向和大勢所趨，在促進兩岸交流合作上轉變態度。」

國台辦12日宣布「10項對台政策措施」，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小微企業等產業議題。全國商業總會理事長許舒博今20日率九位產業代表，向政府提出六大建議；他並在記者會中多次強調「並未接受大陸施壓」，反而是接到政府多方施壓。國民黨下午也呼籲政府，拋開抗中意識型態的束縛，儘速就兩岸直航、觀光旅遊、農漁產品輸銷及食品通關檢疫便利化等重點項目，提出具體作為與明確時程，讓台灣人民共享交流帶來的實質效益。