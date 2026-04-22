詐騙機房變公安辦公室「專坑香港人」騙走3千萬　17人遭收押

記者鄧木卿／台中報導

台中市35歲黃姓男子承租2棟透天厝，裡面佈置成大陸公安辦公室模樣，有公安徽章、工作職掌、精神標語，其實是詐騙機房，再以AI視訊取信成功欺瞞香港人，一年來有百人受害，金額3千萬元，警方發動2波攻堅，逮捕18人，有17人遭羈押，檢警正擴大追查共犯。

▲詐團在台中佈置成公安辦公室視訊專詐香港，百人被騙3千萬17人收押。（圖／警方提供，下同）

刑事局偵查第六大隊第三隊去年中獲報，有詐團在台中市北屯區、南屯區開設詐騙機房，房間內佈置成公安辦公室，成員利用AI視訊假冒檢察官或公安人員，打電話給香港民眾，藉個資遭盜用及涉犯刑案需監管財產等話術，順利騙取香港民眾匯款，再透過虛擬貨幣隱匿詐欺所得。

警方去年6月中發動攻堅時發現，黃嫌為避免被逮，將機房改造成「銅牆鐵壁」，各樓層窗戶內側皆裝上鐵窗，樓梯間裝設三重大鎖之鐵門，外人無法開啟，增加攻堅難度。

首波攻堅逮捕第一線、第二線及第三線機手、幹部共17人，查扣電腦、假檢察官制服、假公安制服、假公安徽章、假公安標語等證物，部份成員見警方攻入，立即將假公安制服從機房窗戶丟出，然後點燃打火機滅證，同年12月再逮捕黃嫌到案，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。